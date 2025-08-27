Menü Kapat
TGRT Haber
28°
 Berrak Arıcan

ABD, Venezuela'da el artırıyor: 3 savaş gemisinin ardından Karayip Denizi'ne nükleer denizaltı

ABD ve Venezuela arasındaki gerilim giderek artarken Trump yönetimi el artırdı. Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi konuşlandırma kararının ardından gelecek hafta nükleer denizaltı göndermeyi planladığı da iddia edildi.

ABD, Venezuela'da el artırıyor: 3 savaş gemisinin ardından Karayip Denizi'ne nükleer denizaltı
ABD ve Venezuela arasındaki tırmanıyor. Son olarak ABD'nin Karayip Denizi'ne nükleer denizaltı konuşlandırma kararı aldığı iddia edildi. Ulusal basında yer alan habere göre, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Venezuela hükümetinin açıklamasına yer verdi.

Açıklamada, " gelecek hafta bir füze kruvazörü, hızlı taarruz nükleer denizaltısı ve diğer savaş gemilerini göndermeyi planlıyor." ifadesi kullanıldı.

’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada ise ABD yönetiminin "düşmanca eylem ve tehditlerle bölgesel barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturduğu" vurgulandı.

Basına göre, ABD’nin Karayipler’e göndermeyi planladığı gemiler arasında USS Lake Erie adlı füze kruvazörü ile USS Newport News adlı hızlı taarruz nükleer denizaltısı bulunuyor.

ABD, Venezuela'da el artırıyor: 3 savaş gemisinin ardından Karayip Denizi'ne nükleer denizaltı

GÜVENLİK ARTIRILIYOR

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Kolombiya sınır bölgelerine gönderilen asker sayısının artırılmasını öngören "Catatumbo Yıldırımı Operasyonu" kapsamında, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla Karayipler’deki kara sularına "daha büyük tonajlı gemilerin" konuşlandırıldığını açıkladı.

Lopez, "Burada ayrıca farklı görevlerde kullanılacak insansız hava araçları, vatandaşlara hizmet noktaları, keşif ve gözetleme noktaları, Deniz Piyadeleri tarafından tüm nehirlerde yapılacak su yolu devriyeleri, Maracaibo Gölü’nde ve Venezuela Körfezi’nde deniz devriyeleri ile kuzeyde, kara sularımızda daha büyük tonajlı gemilerin konuşlandırılacağı önemli bir sevkiyatımız olacak." ifadelerini kullandı.

ABD, Venezuela'da el artırıyor: 3 savaş gemisinin ardından Karayip Denizi'ne nükleer denizaltı

ABD'NİN 3 SAVAŞ GEMİSİ KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi, Trump'ın talimatının ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını belirtmişti. Trump, 15 Ağustos'ta da Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini vermişti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararına ilişkin, "Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın." ifadesini kullanmıştı.

ETİKETLER
#abd
#venezuela
#gerilim
#Nükleer Denizaltı
#Karayip Denizi
#Savaşa Doğru
#Güç Gösterisi
#Dünya
