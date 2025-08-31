Menü Kapat
30°
Trump'ın 'Gazze'de savaş sonrası' planı ortaya çıktı: Filistinlileri sürecek, tatil merkezi kuracak

ABD basınından Washington Post, Donald Trump yönetiminin 'Savaş sonrası Gazze' planında Filistinlilere para vererek başka yerlere 'gönüllü' yerleştirme olduğunu ve Gazze'de ABD vesayetinde tatil merkezi kurulmasının planlandığını yazdı.

Trump'ın 'Gazze'de savaş sonrası' planı ortaya çıktı: Filistinlileri sürecek, tatil merkezi kuracak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 17:05

'in Gazze katliamları, tüm dünyanın gözü önünde devam ederken 'nin savaş sonrası için planını Washington Post gazetesi yazdı. Gazze'de İsrail saldırıları sonrasında bölgenin statüsü konusunda yönetiminin üzerinde çalıştığı 38 sayfalık "Gazze yeniden inşa, ekonomik ivme ve dönüşüm mütevelliyeti (TRUST)" başlıklı belgenin detaylarını paylaştı.

Trump'ın 'Gazze'de savaş sonrası' planı ortaya çıktı: Filistinlileri sürecek, tatil merkezi kuracak

TRUMP EN AZ 10 YIL YÖNETİMİ DEVRALACAK

Buna göre plan, Trump'ın, bölgenin yönetimini ABD'nin devralarak en az 10 yıl yetkili olması görüşüne dayanıyor.

Ayrıca planda bölgenin turistik bir tatil ve ileri teknoloji üretim merkezi haline getirilmesi öngörülüyor.

FİLİSTİNLİLERİ 'GÖNÜLLÜ' YERLEŞTİRME

Öte yandan planda, bölgenin yeniden inşası sürecinde 'de yaşayan 2 milyon Filistinli nüfusun "gönüllü" bir şekilde başka ülkelere ya da kısıtlı, güvenli bir bölgeye geçici olarak yeniden yerleştirilmesi yer alıyor.

Bölgenin yeniden inşasını üstlenen firmanın, Gazzelilere 5 bin dolar nakdi ödeme yapması ve Gazze dışında yaşadıkları yerin 4 yıl boyunca kirasını üstlenmesi öngörülüyor.

Trump'ın 'Gazze'de savaş sonrası' planı ortaya çıktı: Filistinlileri sürecek, tatil merkezi kuracak

PALNDA İSRAİLLİLERİN İMZASI VAR

Öte yandan TRUST isimli belgede, Gazze'de yardımların dağıtılmasını devralan ve bölgedeki büyük açlıktan sorumlu tutulan İsrail ve ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfının (GHF)" kurulmasını tasarlayan İsraillilerin imzası bulunuyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Washington Post'a yaptıkları açıklamada, Trump yönetiminin üzerinde çalıştığı birçok plan olduğunu ve henüz onaylanmadığını kaydetti.

Kaynaklar, söz konusu planın Trump'ın "Orta Doğu'nun Turizm Merkezi" yapma düşüncesi üzerine tasarlandığını belirtti.

