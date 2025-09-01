Menü Kapat
 Berrak Arıcan

Güney Kore'den, Kuzey Kore ile gerilimi azaltma adımı: 15 yıl sonra radyo yayınları durdu

Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı kullandığı radyo yayınlarını 15 yıl sonra ilk kez durdurdu. Güney Kore Savunma Bakanlığı, askeri gerilimi azaltmaya yönelik bir adım olduğunu açıkladı.

Güney Kore'den, Kuzey Kore ile gerilimi azaltma adımı: 15 yıl sonra radyo yayınları durdu
01.09.2025
01.09.2025
, Kuzey Kore ile gerilimi azaltmak için adım attı. Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, amacıyla Kuzey Kore’ye yapılan ve K-pop türü müzikler ile haberleri içeren radyo yayınlarının askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Koreler arası askeri gerilimi azaltma çabalarının bir parçası olarak ‘Özgürlüğün Sesi’ (Voice Of Freedom) yayınını durdurmuştur" denildi. Söz konusu yayının günün erken saatlerinde durdurulduğu kaydedilirken, yaşanan gelişme 15 yıl sonra bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Güney Kore'den, Kuzey Kore ile gerilimi azaltma adımı: 15 yıl sonra radyo yayınları durdu

YAYINLAR 2010'DA BAŞLAMIŞTI

Güney Kore, son olarak Mayıs 2010’da, ’nin Cheonan korvetine düzenlediği ölümcül saldırının ardından radyo yoluyla propaganda yayınları yapmaya başlamıştı.

BAŞKAN SÖZ VERMİŞTİ

Haziran ayında göreve gelen Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Koreler arası gerilimi azaltma ve Pyongyang yönetimi ile diyaloğu sürdürme sözü vermişti. Güney Koreli aktivistlere Kuzey Kore’ye balonlarla propaganda broşürleri göndermeyi durdurma çağrısı yapan Lee, Kuzey Kore sınırında bulunan propaganda hoparlörlerini de kaldırtmıştı.

Güney Kore'den, Kuzey Kore ile gerilimi azaltma adımı: 15 yıl sonra radyo yayınları durdu

''KUZEY KORE'NİN BAŞ DÜŞMANI'' TANIMI

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamalarda ise, Lee’nin çabalarının "samimiyetten uzak" olduğu vurgulanarak Pyongyang yönetiminin "diyalog arayışında olmadığı" belirtilmişti. Güney Kore, "Kuzey Kore’nin baş düşmanı" olarak tanımlanmıştı.

ETİKETLER
#güney kore
#kuzey kore
#gerilim
#propaganda
#Askeri Gerilimler
#Radyo Yayını
#Diyalog
#Dünya
