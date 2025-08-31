Menü Kapat
 | Berrak Arıcan

Ukrayna'ya karşı savaşırken ölen Kuzey Koreli asker ailelerine Kim Jong-un'dan söz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in stratejik ortağı Kuzey Kore lideri Kim Jong'un, Rusya için savaşırken hayatını kaybeden askerlerin ailelerine verdiği söz ile dikkat çekti.

Ukrayna'ya karşı savaşırken ölen Kuzey Koreli asker ailelerine Kim Jong-un'dan söz
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 10:39

Kuzey Kore, her ne kadar inkar etse de için gönderdiği Kuzey Koreli askerler arasında büyük kayıp verdi. Rusya için savaşırken hayatını kaybeden askerlerin aileleriyle bir araya gelen , burada "ülkenin onurunu savunmak için hayatlarını feda eden şehitlerin değerli hayatlarını kurtaramadıkları için üzüntü duyduğunu” ifade etti.

Ukrayna'ya karşı savaşırken ölen Kuzey Koreli asker ailelerine Kim Jong-un'dan söz

''SİZE GÜZEL BİR YAŞAM SUNULACAK''

KCNA devlet haber ajansının aktardığına göre, askerlerin ve subayların "kahramanca başarılarının, dünyanın en azimli, vatansever ve adil insanları olan ailelerinin onlara verdiği güç ve cesaret sayesinde mümkün olduğunu" söyleyen Kim, “Bana kısa bir mektup bile yazmadılar, ama sevgili çocukları da dahil olmak üzere ailelerini bana emanet ettiklerini düşünüyorum” dedi.

"Şehitlerin canları pahasına savunulan bu ülkede size güzel bir yaşam sunulacak” diyen Kim Jong Un, aile üyelerine derin bir reverans yaptı.

Ukrayna'ya karşı savaşırken ölen Kuzey Koreli asker ailelerine Kim Jong-un'dan söz

KURKS BÖLGESİNDE AĞIR KAYIPLAR

Toplantı, Kim Jong-un ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aylarca süren sessizliğin ardından nisan ayında konuşlandırmayı onaylamasından sonra, sınırındaki Rusya'nın bölgesinde ağır kayıplar veren askerleri onurlandırmak için düzenlendi.

Ukrayna'ya karşı savaşırken ölen Kuzey Koreli asker ailelerine Kim Jong-un'dan söz

Devlet televizyonu ayrıca cumartesi günü, Ukrayna sınırındaki Rus bölgesinden Ukrayna birliklerini çıkarmak için “Kursk Kurtuluş Operasyonu”na katıldığı iddia edilen askerlerin görüntülerini içeren 25 dakikalık bir belgesel yayınladı.

ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#kuzey kore
#Kursk
#kim jong-un
#rusya-ukrayna savaşı
#Asker Kaybı
#Dünya
