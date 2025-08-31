Ukrayna'ya karşı savaşırken ölen Kuzey Koreli asker ailelerine Kim Jong-un'dan söz

Kuzey Kore, her ne kadar inkar etse de Rusya-Ukrayna Savaşı için gönderdiği Kuzey Koreli askerler arasında büyük kayıp verdi. Rusya için savaşırken hayatını kaybeden askerlerin aileleriyle bir araya gelen Kim Jong-un, burada "ülkenin onurunu savunmak için hayatlarını feda eden şehitlerin değerli hayatlarını kurtaramadıkları için üzüntü duyduğunu” ifade etti.

''SİZE GÜZEL BİR YAŞAM SUNULACAK''

KCNA devlet haber ajansının aktardığına göre, askerlerin ve subayların "kahramanca başarılarının, dünyanın en azimli, vatansever ve adil insanları olan ailelerinin onlara verdiği güç ve cesaret sayesinde mümkün olduğunu" söyleyen Kim, “Bana kısa bir mektup bile yazmadılar, ama sevgili çocukları da dahil olmak üzere ailelerini bana emanet ettiklerini düşünüyorum” dedi.

"Şehitlerin canları pahasına savunulan bu ülkede size güzel bir yaşam sunulacak” diyen Kim Jong Un, aile üyelerine derin bir reverans yaptı.

KURKS BÖLGESİNDE AĞIR KAYIPLAR

Toplantı, Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aylarca süren sessizliğin ardından nisan ayında konuşlandırmayı onaylamasından sonra, Ukrayna sınırındaki Rusya'nın Kursk bölgesinde ağır kayıplar veren askerleri onurlandırmak için düzenlendi.

Devlet televizyonu ayrıca cumartesi günü, Ukrayna sınırındaki Rus bölgesinden Ukrayna birliklerini çıkarmak için “Kursk Kurtuluş Operasyonu”na katıldığı iddia edilen askerlerin görüntülerini içeren 25 dakikalık bir belgesel yayınladı.