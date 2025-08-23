Menü Kapat
 | Berkay Alptekin

Kuzey Kore ile Güney sınırında gerilim: "Askerlerimize ateş açıldı"

Kuzey Kore tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore ile olan sınır hattına barikat inşa eden askerlere Güney tarafından 10'dan fazla uyarı atışı yapıldı. Yapılan açıklama kapsamında, "Askeri niteliği olmayan bu projeyi engellemeye yönelik eylemler devam ederse bunu kasıtlı bir askeri provokasyon olarak görecek ve uygun şekilde karşılık vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kuzey Kore ile Güney sınırında gerilim:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.08.2025
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
saat ikonu 09:47

'den ile askeri gerilimi artıracak bir hamle geldi. Kuzey Kore Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Ko Jong Chol tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore ordusunun sınır hattına barikat inşa eden Kuzey Kore askerlerine 12.7 mm'lik ağır makineli tüfeklerle 10'dan fazla uyarı atışı yaptığı bildirildi.

Olayın 19 Ağustos'ta yaşandığı ve "ciddi bir provokasyon" olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu, çok sayıda kuvvetin karşılıklı olarak konuşlandığı güney sınır bölgesindeki durumu kontrol edilemez bir aşamaya sürükleyebilecek son derece ciddi bir eylemdir" uyarısında bulunuldu.

"KASITLI BİR PROVOKASYON"

Güney Kore'de konuşlu kuvvetlerinin sınır güvenliğini güçlendirme amacı taşıyan bu proje hakkında önceden bilgilendirildiği hatırlatılan açıklamada, "ABD tarafı da bunu samimi bir yumuşama hamlesi olarak kabul etmiş ve personelimiz tarafından yürütülen bu projenin açıkça Kuzey Kore toprakları içinde yürütüldüğünü teyit etmiştir" denildi. Buna rağmen Kuzey Kore askerlerine yönelik "provokatif" eylemlerin sürdüğü kaydedilerek, "Özellikle, Güney Kore'de gerçekleştirilen büyük ölçekli ortak askeri tatbikatlarla aynı zamana denk gelen son olay, baştan sona askeri çatışmaya yönelik kasıtlı bir provokasyon olarak değerlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"PROVOKASYONLARI DERHAL DURDURUN"

Tüm gerçeklerin ABD ve Güney Kore'nin askeri çatışmayı sürdürme yönündeki sinsi niyetlerinin değişmediğini kanıtladığı savunulan açıklamada, "Güney sınırında yürütülen ve egemenliğimizi savunmak için gerekli olan tahkimat projesini bahane ederek gerilimi tırmandırmaya yönelik tehlikeli provokasyonun derhal durdurulmasını talep ediyoruz" çağrısı yapıldı.

"PROJENİN ASKERİ NİTELİĞİ YOK"

Kuzey Kore'nin önceden bildirim yapılması halinde Güney Kore ordusunun sınır hattına yaklaşmasına müsaade ettiği belirtilerek, "Askeri niteliği olmayan bu projeyi engellemeye yönelik eylemler devam ederse, bunu kasıtlı bir askeri provokasyon olarak görecek ve uygun şekilde karşılık vereceğiz" uyarısında bulunuldu.

"SORUMLULUK KABUL ETMEYECEĞİZ"

Düşmanların tehlikeli eylemlerinin muhtemel bir çatışmaya yol açabileceği hatırlatılarak, "Tarafımızdan yapılan ön bildirimlerin göz ardı edildiği ve çok sayıda kuvvetin karşıya bulunduğu güney sınır bölgesinde tehlikeli bir durum yaşanırsa, bunun doğuracağı ciddi sonuçlar konusunda sorumluluk kabul etmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

KUZEY KORE'DEN ABD VE GÜNEY KORE'YE TATBİKAT TEPKİSİ

Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bir diğer yazılı açıklamada ise, ABD ve Güney Kore'nin bölgede sürdürdüğü ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na tepki gösterildi. Kuzey Kore'ye yönelik ani bir önleyici saldırıyı hedefleyen tatbikatın "son derece kışkırtıcı" olduğu savunularak, "Savaş kışkırtıcısı ABD ve Güney Kore'nin pervasız savaş tatbikatı, ülkemizin güvenlik ortamını ciddi şekilde tehdit etmekte ve Kore Yarımadası'ndaki ve bölgedeki gerilimi artırmaktadır" denildi.

"BARIŞI BOZAN ABD VE GÜNEY KORE"

BM Komutanlığı üyesi ülkelerin de katılımıyla Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın çok uluslu bir tehdit halini aldığı vurgulanan açıklamada, "Tüm gerçekler bir kez daha açıkça göstermektedir ki ABD ve Güney Kore'nin maceracı askeri tatbikatı bölgedeki güç dengesinin yıkılmasına yol açmakta, Kore Yarımadası'nda barışı bozan baş faillerin ABD ve Güney Kore olduğunu kanıtlamaktadır" ifadeleri kullanıldı. Kuzey Kore ordusunun düşmanca hamleleri dizginlemeye yönelik hazırlıklarını artıracağı belirtilerek, "Ülkemizin güvenliğine yönelik tehdit oluşturan askeri provokasyonlara meşru müdafaa hakkımızı ayrım gözetmeden kullanarak karşılık vereceğiz" denildi.

