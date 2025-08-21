Menü Kapat
TGRT Haber
30°
Dünya
 Berrak Arıcan

Kuzey Kore lideri Kim, Ukrayna'ya karşı savaşan komutanları ödüllendirdi

Rusya'ya, Ukrayna'ya karşı savaşmaları için asker desteğinde bulunan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kursk cephesinde savaşan ve devlet nişanı almak üzere ülkeye dönen üst düzey komutanlarla bir araya geldi.

Kuzey Kore lideri Kim, Ukrayna'ya karşı savaşan komutanları ödüllendirdi
IHA
21.08.2025
21.08.2025
Kuzey Kore lideri , 'ya karşı savaşmak üzere cephesine gönderilen ve devlet nişanı almak için ülkelerine dönen denizaşırı operasyon birliğinin üst düzey komutanları ile Pyongyang'da bir araya geldi.

yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Kursk cephesindeki askeri faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alan Kim, Kuzey Kore ordusunun "Kursk Bölgesi'ni özgürleştirme harekâtında" gösterdiği başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ülkesinin denizaşırı operasyon birliğine en önemli görevi verdiğini söyleyen Kim, askerlere bu güvene sadakat gösterme çağrısında bulundu.

''DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDUSU İTİBARINI PEKİŞTİRDİ''

Kursk bölgesinde gösterilen kahramanlıkların Kuzey Kore ordusunun başarısını ortaya koyduğunu ifade eden Kim, "Ordumuz kahraman bir ordu, çünkü kahraman halkımızın uğruna hayatlarını feda ettiği ve yetiştirdiği evlatlardan oluşuyor. Ordumuzun eşsiz niteliklerini tam anlamıyla ortaya koyması onun dünyanın en güçlü ordusu olarak itibarını pekiştirmiş ve bunu herkese açıkça göstermiştir" ifadelerini kullandı.

'ya yönelik askeri desteğin ilerleyen dönemde de devam edeceğini vurgulayan Kim, "Ordumuz şu anda yapması gerekeni yapıyor ve gelecekte de yapacaktır" şeklinde konuştu.

DEVLET NİŞANI VERİLECEK

Denizaşırı operasyon birliğinde görev yapan general, subay ve askerlere devlet nişanlarının takdim edileceği ilk törenin, Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Genel Merkezi'nde yapılacağı açıklandı. Törenin ne zaman gerçekleştirileceğine dair bilgi paylaşılmadı.

