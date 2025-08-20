Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
27°
Dünya
 Berrak Arıcan

'Ülkemde ölmek istiyorum' diyen Kuzey Koreli eski askerin geçişine izin verilmedi

Kore Savaşı'nda yakalanan Güney Kore'de 42 yıl hapis yatan 92 yaşındaki eski Kuzey Kore askeri Ahn Hak-sop, sınırdaki Bleşme Köprüsü'nden ülkesine dönmek istedi. ''Ülkemde ölmek istiyorum'' diyen Ahn'ı Güney Kore askerleri engelledi, geçişine izin vermedi.

Kore Savaşı’nda Kuzey Kore ordusunda görev yaparken yakalanan ve bu nedenle ’de vatana ihanet suçundan 42 yıl hapis yatan 92 yaşındaki Ahn Hak-sop, Paju kentindeki Birleşme Köprüsü’ne gelerek Kuzey Kore’ye dönmeyi denedi.

Destekçileri ile birlikte kontrol noktasındaki askerler tarafından uyarılan ve geçişine izin verilmeyen Ahn, 10 dakika süren girişiminden vazgeçtikten sonra sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İADESİNİ İSTEMİŞTİ

Kore Savaşı sonrası yıllarda ’ye bağlılığından vazgeçmediği için uzun süre hapis yatan kişileri ifade eden "fikirlerinden vazgeçmeyen uzun süreli mahkûmlar" arasında yer alan Ahn, hapisten çıktıktan sonra işkence ve şiddete maruz kaldığını ve ağır bedeller ödediğini söylemişti. Buna rağmen Güney Kore’de kalan Ahn, ABD askerleri ülkeyi terk edene dek mücadelesini sürdüreceğini açıklamıştı.

Aralarında Ahn’ın da bulunduğu 6 yaşlı eski Kuzey Koreli asker ve casus, kısa bir süre önce Güney Kore hükümetinden Kuzey’e iade edilme talebinde bulunmuştu. Güney Kore Birleşme Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, iade sürecinin Kuzey Kore ile istişareyi gerekli kıldığı ve zaman gerektirdiği belirtilmişti.

63 MAHKUM İADE EDİLMİŞTİ

Güney Kore, 2000 yılında dönemin Güney Kore Devlet Başkanı Kim Dae-jung’un politikaları çerçevesinde yapılan anlaşma uyarınca 63 "fikirlerinden vazgeçmeyen uzun süreli mahkûm"u Kuzey Kore’ye iade etti. Ancak Seul yönetimi, o tarihten bu yana başka iade gerçekleştirmedi.

TGRT Haber
