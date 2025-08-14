Güney Kore ile sular durulmadı! Kuzey Kore resti çekti: Hoparlörleri kaldırmaya niyetimiz yok

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo-Jong, ABD ve Güney Kore ile olan ilişkilerine dair yazılı açıklama yayınladı. Güney Kore medyasının 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde yapılacak olan Rusya-ABD zirvesinde Kuzey Kore’nin düşüncelerinin ABD tarafına iletilebileceği yönünde haberler yaptığını belirten Kim, "Bu, Güney Kore’nin boş hayaller peşinde olduğunun tipik bir kanıtıdır. Neden ABD tarafına bir mesaj iletelim ki? ABD ile hiçbir ilgimiz yok" ifadelerini kullandı.

Washington yönetiminin Pyongyang’a yönelik tutumunu değiştirmemesi halinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki kişisel ilişkilerin resmi politikaya yansımayacağını hatırlatan Kim, "Geçmişe takılıp kalan görüşmelerle ilgilenmiyoruz. Nedenini tekrar açıklamaya da gerek yok" dedi.

''HOPARLÖRLERİ KALDIRMAYA NİYETİMİZ YOK''

Güney Kore yönetiminin Kuzey Kore'nin sınır bölgesindeki propaganda hoparlörlerini kaldırdığına dair asılsız haberler yaydığını söyleyen Kim, "Bu temelsiz, tek taraflı bir varsayım ve dikkat dağıtma manevrasıdır. Biz sınır bölgesine yerleştirdiğimiz hoparlörleri hiçbir zaman kaldırmadık ve kaldırmaya da niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

Güney Kore yönetiminin yaydığı asılsız haberlerin "değişim işareti" ve "Kuzey Kore'den olumlu adım" olarak yorumlanmasını eleştiren Kim, "Mevcut Güney Kore hükümeti, önceki Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol döneminde tek taraflı olarak alınan önlemleri ortadan kaldırarak karşılık almayı ve övgü toplamayı umuyor gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

''BU UCUZ VE ALDATICI BİR TİYATRO''

Güney Kore’nin kendi politikaları hakkında kamuoyu oluşturmaya çalışmasının bir amacının olduğunu belirten Kim, "Hesapları şu: Eğer biz eylemlerine karşılık verirsek iyi olur. Karşılık vermezsek de gerilimi azaltmak için çaba gösterdiklerini iddia edip sorumluluğu Kuzey Kore’ye yükleyecekler ve dünyanın desteğini kazanacaklar" yorumunu yaptı. Bu oyunun "boş bir hayal" olduğunu ve Kuzey Kore’nin ilgisini çekmediğini vurgulayan Kim, "Güney Kore sınır bölgesindeki hoparlörleri kaldırsa da propaganda yayınlarını durdursa da, askeri tatbikatlarını ertelese ya da küçültse de bizi ilgilendirmiyor. Bu ucuz ve aldatıcı tiyatro artık cazip değil" ifadelerini kullandı.

''DÜŞMANCA NİYETLERİNİ GİZLEYEMEZLER''

Seul yönetiminin Pyongyang’a yönelik politikalarının değişmediğinden ve asla değişmeyeceğinden emin oluğunu kaydeden Kim, "Dürüst görünüp eylemlerini haklı çıkarmaya çalışsalar da düşmanca niyetlerini gizleyemezler. 18 Ağustos’ta başlayacak ortak ABD-Güney Kore askeri tatbikatı, Güney Kore’nin düşmanca doğasını bir kez daha açıkça ortaya koyuyor" dedi.

ABD ve müttefiki Güney Kore ile ilişkileri geliştirme niyetlerinin olmadığını yineleyen Kim, "Bu kesin tutumumuz ve bakış açımız gelecekte anayasamıza da eklenecektir" ifadelerini kullandı.

GÜNEY KORE İÇİN AĞIR İFADELER: TEHLİKELİ VE AŞAĞILIK

Güney Kore’nin anayasasında "ilhak yoluyla Kuzey Kore ile birleşme" hedefinin yer aldığını belirten Kim, Seul yönetiminin Kuzey’e karşı önleyici nükleer saldırı politikasına odaklandığını savundu. Buna rağmen Kuzey Kore’nin nükleer silahsızlanmasından bahsedilmesini eleştiren Kim, "Kuzey Kore-Güney Kore ilişkilerinin çıplak gerçekliği budur. Kuzey Kore için sürekli güvenlik tehdidi oluşturan bu tehlikeli ve aşağılık devlete karşı tutumumuz daha da netleşmelidir" dedi. Güney Kore’nin resmi olarak yasalarda "en büyük düşman" olarak tanımlanması gerektiğini vurgulayan Kim, "Dünyadaki en büyük düşmanımıza yönelik tutumumuzun değişeceğini beklemek, çölde çiçek açmasını beklemekten farksızdır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Güney Kore ordusu geçtiğimiz hafta, Kuzey Kore’nin propaganda yayını yapmak ve gürültü çıkararak Güney Kore’ye rahatsızlık vermek amacıyla sınır bölgelerine kurduğu hoparlörleri kaldırmaya başladığını açıklamıştı. Gelişmenin, Güney Kore’nin benzer bir adım atmasının hemen ardından gelmesi nedeniyle "Pyongyang’dan Seul’e jest" olarak yorumlanmıştı.