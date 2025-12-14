Menü Kapat
Dünya
Editor
Editor
 Selahattin Demirel

Avustralya Sydney'de plaj saldırısında felaketi manav önlemiş! Trump: Bu cesur adama saygı duyuyorum

Sydney kentinde plajda düzenlenen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan kişinin Ahmed el-Ahmed isimli bir manav olduğu öğrenildi. ABD Başkanı Trump da "Bu cesur adama saygı duyuyorum." dedi.

Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda düzenlenen silahlı saldırıda, bir kişinin saldırganlardan birini koşarak arkadan yakaladığı ve elindeki av tüfeğini alarak etkisiz hale getirdiği anlar kameralara yansıdı.

MANAVLIK YAPAN AHMED HAYAT KURTARDI

News.com.au internet sitesinin haberine göre, iki saldırgandan birinin üstüne atlayarak silahını elinden alan ve çok sayıda kişinin hayatını kurtaran kişinin, manavlık yapan Ahmed olduğu belirtildi.

43 yaşındaki Ahmed'in saldırı sırasında biri kolundan, diğeri elinden olmak üzere iki yerinden vurulduğu ve tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. İki çocuk babası Ahmed'in silahlarla ilgili hiçbir deneyiminin olmadığı aktarıldı.

Avustralya Sydney'de plaj saldırısında felaketi manav önlemiş! Trump: Bu cesur adama saygı duyuyorum

Ahmed'in kuzeni Mustafa, hastanede 7News'e yaptığı açıklamada, kuzeninin bu gece ameliyata alınacağını söyledi. Ahmed'in sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Mustafa, kuzeni için "Umarız o iyi olur, o bir kahraman." ifadesini kullandı.

Mustafa, kuzeniyle henüz konuşamadığını, onu görmek için beklediğini ve doktorların birkaç saat içinde görüşmeye izin vermesinin beklendiğini söyledi.

TRUMP: BU CESUR ADAMA SAYGI DUYUYORUM

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği yeni yıl resepsiyonunda yaptığı konuşmada, saldırıyı "tamamen antisemitik bir olay" şeklinde nitelendirirken, saldırganlardan birine doğrudan müdahale ederek birçok kişinin hayatının kurtulmasına vesile olan Ahmed el-Ahmed adlı kişiden övgüyle bahsetti.

Avustralya Sydney'de plaj saldırısında felaketi manav önlemiş! Trump: Bu cesur adama saygı duyuyorum

ABD Başkanı, "'daki olayı görmüşsünüzdür, çok cesur bir kişi gidip saldırganlardan birine doğrudan saldırdı ve birçok hayat kurtardı. Şu anda hastanede olan, oldukça ağır yaralı olan çok cesur bir kişi. Bu cesur adama saygı duyuyorum." şeklinde konuştu.

ÜLKE BASINI KAHRAMAN İLAN ETTİ

Avustralya basınında ve kamuoyunda, Ahmed'in saldırıya müdahale anları gündem olurken, söz konusu anlara ilişkin görüntü sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılıyor.

Avustralyalılar, Ahmed'in müdahalesinden "kahramanca bir hareket" olarak bahsediyor. NSW Başbakanı Chris Minns, Ahmed'in saldırgana müdahalesini "hayatında gördüğü en inanılmaz sahne" olarak nitelendirdi.

Minns, "O adam gerçek bir kahraman ve onun cesareti sayesinde bu gece hayatta olan birçok insan olduğuna hiç şüphem yok." dedi.

Avustralya Sydney'de plaj saldırısında felaketi manav önlemiş! Trump: Bu cesur adama saygı duyuyorum

Sydney Morning Herald gazetesi ise Ahmed'den, "çok sayıda kişinin hayatını kurtaran kahraman" olarak bahsetti.

Avustralya Yayın Kuruluşu (ABC), "Bondi Plajı'ndaki saldırganlardan biri, bir kişi tarafından arkadan etkisiz hale getirilerek silahı elinden alındı." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda düzenlenmişti. Saldırıda 11 kişi yaşamını yitirmiş, 2'si polis 29 kişi yaralanmıştı.

Avustralya Sydney'de plaj saldırısında felaketi manav önlemiş! Trump: Bu cesur adama saygı duyuyorum

Şüphelilerden birinin öldüğü açıklanırken, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, düzenlediği basın toplantısında saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

Avustralya'da Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

