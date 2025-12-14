Menü Kapat
Yaşam
Kar yağışı yüzleri güldürmedi, Sarıkamış'ta suni karlama başladı

Kış turizmi denilince Türkiye'nin gözde merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi beklenen kar yağışının olmamasıyla artık kış mevsimi turizm açısından zorlu geçiyor. Turizmcilerin yüzünü güldürecek kar yağışının olmayışla çare suni karlamayla bulundu.

Türkiye'nin önde gelen kış merkezleri arasında yer alan 'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde suni karlama uygulamasına geçildi.

Geçen yıl yapımına başlanan merkezdeki suni karlama tesisinin geçen hafta tamamlanmasının ardından yapılan test çalışmalarında başarıyla kar püskürtme işlemi gerçekleştirildi.

SARIKAMIŞ AÇILIŞ İÇİN GERİ SAYIM YAPIYOR

Kars Valisi Ziya Polat, merkezdeki suni karlama tesisinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Vali Polat, AA muhabirine, bütün pistlerde kar bulunduğunu, büyük ihtimalle haftaya resmi açılış yapacaklarını belirterek, kayakseverleri kristal karlar diyarı Sarıkamış Kayak Merkezi'yle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Otellerin son hazırlığını yaptıklarını ifade eden Polat, "Sarıkamış'ın kristal karı çok güzel ama maalesef ve kardaki azalmadan dolayı suni karlama tesisimize Cumhurbaşkanı'mızın talimatları, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve siyasilerimizin destekleriyle geçen sene başlamıştık. Şu an Allah'a şükür tesisimiz çalışır durumda, kristal karlar diyarı hazır, biz hazırız. Tüm misafirlerimizi, kayakseverleri kristal karlar diyarı Sarıkamış'ımıza bekliyoruz." diye konuştu.

Ziyarette Vali Polat'a, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan da eşlik etti.

