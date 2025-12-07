Antalya'ya kar yağdı! Bir anda başladı, her yer beyaza büründü

Antalya'nın Akseki ilçesinde iki gündür aralıksız süren yağmur, dün akşam hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı. Saat 18.00 sıralarında Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki–Seydişehir karayolu üzerindeki 1825 rakımlı Alacabel’de başlayan kar yağışı, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.

KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Karın etkisini göstermesiyle birlikte Karayolları ekipleri bölgede çok sayıda personelle küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Çalışmaların sürdüğü güzergahta şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

KAR KARLINLIĞI 10 SANTİMETREYE ULAŞTI

Kar yağışının Battıçıktı mevkii ile Alacabel Bakımevi arasındaki yaklaşık 10 kilometrelik bölümde aralıklarla devam ettiği, 1825 metre rakımlı geçitte kar kalınlığının yer yer 5–10 santimetreye ulaştığı ve yağışın akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiği öğrenildi.