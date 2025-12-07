Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Antalya'ya kar yağdı! Bir anda başladı, her yer beyaza büründü

Antalya'nın Akseki ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığı yer yer 5–10 santimetreye kadar ulaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Antalya'ya kar yağdı! Bir anda başladı, her yer beyaza büründü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.12.2025
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
saat ikonu 14:15

'nın ilçesinde iki gündür aralıksız süren yağmur, dün akşam hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı. Saat 18.00 sıralarında Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki–Seydişehir üzerindeki 1825 rakımlı Alacabel’de başlayan yağışı, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.

Antalya'ya kar yağdı! Bir anda başladı, her yer beyaza büründü

KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Karın etkisini göstermesiyle birlikte Karayolları ekipleri bölgede çok sayıda personelle küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Çalışmaların sürdüğü güzergahta şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Antalya'ya kar yağdı! Bir anda başladı, her yer beyaza büründü

KAR KARLINLIĞI 10 SANTİMETREYE ULAŞTI

Kar yağışının Battıçıktı mevkii ile Alacabel Bakımevi arasındaki yaklaşık 10 kilometrelik bölümde aralıklarla devam ettiği, 1825 metre rakımlı geçitte kar kalınlığının yer yer 5–10 santimetreye ulaştığı ve yağışın akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiği öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Maltepe'de devrilen havalimanı servis minibüsünün yeni görüntüleri ortaya çıktı
Hangi illerde kar yağacak? İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri kar var mı, ne zaman yağacak?
ETİKETLER
#karayolu
#antalya
#akseki
#kar
#Küreme
#Tuzlama
#Alacabel
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.