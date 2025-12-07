Menü Kapat
Hava Durumu
12°
Hangi illerde kar yağacak? İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri kar var mı, ne zaman yağacak?

Aralık ayının gelmesiyle birlikte kar yağışı da gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri kar var mı, ne zaman yağacak sorularının cevapları araştırılıyor. MGM tarafından hangi illerde kar yağacağı duyuruldu.

Hangi illerde kar yağacak? İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri kar var mı, ne zaman yağacak?
genelinde hava sıcaklıkları ayının gelmesiyle birlikte düşüş göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte gündeme geldi.

Vatandaşlar tarafından , , , Kayseri kar var mı, ne zaman sorularının cevapları araştırılıyor. Bu hafta hangi illerde kar yağacağı Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklandı.

Hangi illerde kar yağacak? İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri kar var mı, ne zaman yağacak?

HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK?

MGM tarafından açıklanan bilgilere göre 8 Aralık 2025 Pazartesi gününden itibaren Hakkar, Van, Bitlis, Muş, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan illerinde kar yağışı gerçekleşecek. Iğdır'da ise 9 Aralık Salı günü karla karışık yağmur bekleniyor.

Kar yağışı 10 Aralık Çarşamba gününe kadar devam edecek. 11 Aralık Perşembe günü ise sadece Sivas ve Muş illerimizde karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor.

Hangi illerde kar yağacak? İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri kar var mı, ne zaman yağacak?

İSTANBUL, ANKARA, KONYA, KAYSERİ KAR VAR MI, NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul, Ankara, Konya ve Kayseri illerinde MGM tarafından açıklanan bilgilere göre kar yağışı beklenmiyor. Genel olarak hafta boyunca dört ilde de sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları tarafından aktarılan bilgilere göre İstanbul ve Ankara'da Ocak ayında kar yağışı görülmesi bekleniyor.

