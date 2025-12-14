Bingöl, Erzincan ve Bayburt yarın okullar tatil mi? 15 Aralık Valilik açıklaması

Meteoroloji’den verilen bilgilere göre yarın ve salı günü yaklaşık 21 kentte kar yağışı bekleniyor.

Bugün yurdun doğusu ile iç kesimlerinde etkili olması beklenen kar yağışının hafta başından itibaren etki sahasını genişletmesi öngörülüyor.

Pazartesi günü doğudan batıya doğru ilerleyecek olan kar yağışı, salı gününe gelindiğinde Bolu'ya kadar ilerleyecek.

15 ARALIK BİNGÖL, ERZİNCAN VE BAYBURT’TA OKULLAR TATİL Mİ?

15 Aralık okullar tatil mi? sorusu, Pazartesi günü için plan yapan öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor.

Ancak 15 Aralık 2025 tarihinde eğitim-öğretime ara verilmesi yönünde alınmış herhangi bir resmi karar bulunmuyor.

Yetkili kurumlardan yapılan bilgilendirmelere göre; kar yağışının etkili olduğu Bingöl, Erzincan ve Bayburt’ta da okullar açık olacak ve dersler mevcut planına uygun şekilde yapılacak.