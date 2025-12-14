Menü Kapat
Manchester City Arsenal'in peşinde!

Manchester City, Premier Lig şampiyonluğu için Arsenal'i takibe devam ediyor. An itibarıyla Pep Guardiola'nın öğrencileri, Crystal Palace deplasmanında galip geldi ve lider Arsenal ile 2 puanlık farkı korudu.

Manchester City Arsenal'in peşinde!
14.12.2025
14.12.2025
, 'in 16. haftasında deplasmanında 3-0 kazandı. Maviler; bu skorla birlikte 34 puana ulaştı ve ikinci sırada kalarak, zirve takibini sürdürdü.

Manchester City Arsenal'in peşinde!

MANCHESTER CITY'DE ZİRVE İNADI

Son haftalarda çıkışa geçen ve şampiyonluk yarışına yeniden dahil olan Manchester City; Selhurts Park'ta oynanan mücadeleyi, 41 ile 89. (P) dakikalarda ve 69. dakikada Phil Foden'ın skor tabelasını değiştirmesiyle 3-0 önde bitirdi. Ayrıca da maç sonrasında Manchester City puanını 34'e yükseltirken, Crystal Palace ise 26 puanda kaldı.

Manchester City Arsenal'in peşinde!

ARSENAL DE KAZANMIŞTI

Kendi sahasında Wolves ile oynayan , 2-1 galip gelmiş ve 36 puan ile liderliğini sürdürmüştü.

MANCHESTER CITY HANGİ MİLLİ YILDIZLA İLGİLENİYOR?
İngiltere devi, uzun zamandır Arda Güler'i takip ediyor.
