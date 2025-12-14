Manchester City Arsenal'in peşinde!

Manchester City, Premier Lig'in 16. haftasında Crystal Palace deplasmanında 3-0 kazandı. Maviler; bu skorla birlikte 34 puana ulaştı ve ikinci sırada kalarak, zirve takibini sürdürdü.

MANCHESTER CITY'DE ZİRVE İNADI

Son haftalarda çıkışa geçen ve şampiyonluk yarışına yeniden dahil olan Manchester City; Selhurts Park'ta oynanan mücadeleyi, 41 ile 89. (P) dakikalarda Erling Haaland ve 69. dakikada Phil Foden'ın skor tabelasını değiştirmesiyle 3-0 önde bitirdi. Ayrıca da maç sonrasında Manchester City puanını 34'e yükseltirken, Crystal Palace ise 26 puanda kaldı.

ARSENAL DE KAZANMIŞTI

Kendi sahasında Wolves ile oynayan Arsenal, 2-1 galip gelmiş ve 36 puan ile liderliğini sürdürmüştü.