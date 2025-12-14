Menü Kapat
Zirvede kar varken plajda yüzdüler: Antalya'da yazdan kalma günler

Aralık 14, 2025 21:15
1
Zirvede kar varken plajda yüzdüler: Antalya'da yazdan kalma günler

Antalya'nın senenin son ayında da güneşli havayı görünce zirvedeki kara rağmen plajları insanlarla doldu.  Aralık ayının ortasında Türkiye'nin birçok bölgesi kış mevsiminin etkisi altındayken, Antalya'da yazdan kalma günler devam ediyor.

2
Zirvede kar varken plajda yüzdüler: Antalya'da yazdan kalma günler

 Sıcak havayı fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler Beydağlarının karla kaplı zirvesinin gölgesinde denize girmeyin keyfini çıkardı.

3
Zirvede kar varken plajda yüzdüler: Antalya'da yazdan kalma günler

2025 yılının sona ermesine sayılı günler kala Türkiye'de birçok il soğuk ve sert kış şartları altındayken turizmin başkenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya'da hava sıcaklığı 19, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece dolaylarında ölçüldü..

4
Zirvede kar varken plajda yüzdüler: Antalya'da yazdan kalma günler

 Aralık ayının ortaları olmasında rağmen sıcak sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Hafta sonunu fırsat bilerek Konyaaltı Sahiline gelen bazı vatandaşlar denize girerken, kimileri ise aileleri ve arkadaşları ile birlikte kumsal ve yeşillik alanlarda oturmayı tercih etti.

5
Zirvede kar varken plajda yüzdüler: Antalya'da yazdan kalma günler

Sahil bandına akın eden bazı vatandaşlar balık tutarken, bazıları ise yürüyüş yaptı. 

6
Zirvede kar varken plajda yüzdüler: Antalya'da yazdan kalma günler

Hafta sonunda Konyaaltı'nda denize giren vatandaşlardan Savaş Abbasgil, "Bugün pazar, aralık ayında çok güzel bir hava durumu vardı. Değerlendirmek istedik, deniz biraz serin ama çokta üşümüyor insan. Biz Antalya olarak çok şanslıyız. Yazın sıcak, kışında sıcak. Yaz sıcağı terletiyor ama, kışın daha güzel oluyor Antalya. Herkesi çağırıyoruz, gelsinler yüzsünler. Su sıcaklığını tam bilmiyorum ama gayet güzel, yüzüyoruz, keyfini çıkarıyoruz" dedi.

7
Zirvede kar varken plajda yüzdüler: Antalya'da yazdan kalma günler

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

