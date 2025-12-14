Ağrı, Artvin ve Iğdır 15 Aralık okullar tatil mi? Yarın tatil olacak iller

Meteoroloji’den verilen bilgilere göre yarın ve salı günü toplam 21 kentte kar yağışı bekleniyor.

Bugün yurdun doğusu ile iç kesimlerinde etkili olması öngörülen kar yağışının hafta başından itibaren etki sahasını genişleteceği tahmin ediliyor.

Pazartesi günü doğudan batıya doğru ilerleyecek olan kar yağışı, salı gününe gelindiğinde Bolu'ya kadar ulaşacak.

AĞRI, ARTVİN VE IĞDIR 15 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

15 Aralık okullar tatil mi? sorusu, Pazartesi günü için plan yapan öğrenci ve velilerin gündeminde bulunuyor.

Ancak 15 Aralık 2025 tarihinde eğitim-öğretime ara verilmesi yönünde alınmış herhangi bir resmi karar yer almıyor.

Yetkili kurumlardan yapılan bilgilendirmelere göre; kar yağışının etkili olduğu Ağrı, Artvin ve Iğdır’da da okullar açık olacak ve dersler mevcut programına uygun şekilde yapılacak.