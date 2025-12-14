Menü Kapat
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Yeni haftaya dikkat! Meteoroloji 18 ili uyardı: Kuvvetli kar yağışı geliyor

Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre, bugün 16 ilde sağanak, 4 ilde kar yağışı bekleniyor. Yeni haftayla birlikte ise kış etkisini daha da hissettirecek. Yarın 15 ilde, salı günü ise 18 ilde yoğun kar yağışı görülecek.

Onur Kaya
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
14.12.2025
09:21
|
14.12.2025
14.12.2025
09:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Aralık 2025 raporunu yayımladı. Pazar günü ’nın doğusu, Batı ve Orta , Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla'nın güney, Yozgat'ın doğu, ve Sivas'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftaya dikkat! Meteoroloji 18 ili uyardı: Kuvvetli kar yağışı geliyor

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Yeni haftaya dikkat! Meteoroloji 18 ili uyardı: Kuvvetli kar yağışı geliyor

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Yeni haftaya dikkat! Meteoroloji 18 ili uyardı: Kuvvetli kar yağışı geliyor

YENİ HAFTAYA DİKKAT! 18 İLDE KAR BEKLENİYOR

Öte yandan 15 Aralık Pazartesi günü Bolu, Kastamonu, Yozgat, Kayseri, Niğde, Tokat, Sivas, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Artvin'de karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Yeni haftaya dikkat! Meteoroloji 18 ili uyardı: Kuvvetli kar yağışı geliyor

16 Aralık Salı günü ise kar yağışı 18 ilde etkisini gösterecek. Kar beklenen iller ise şöyle; Bolu, Çankırı, Kastamonu, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Tokat, Sivas, Bayburt, Gümüşhane, Artvin, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari.

Yeni haftaya dikkat! Meteoroloji 18 ili uyardı: Kuvvetli kar yağışı geliyor

14 ARALIK PAZAR HAVA DURUMU

Yeni haftaya dikkat! Meteoroloji 18 ili uyardı: Kuvvetli kar yağışı geliyor

MARMARA

Pazar günü parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Muğla'nın güney kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Antalya'nın batı çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı çevreleri hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C
Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum, Gümüşhane ve Bayburt hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 10°C
Çok bulutlu ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

RİZE °C, 11°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 12°C
Az bulutlu

ETİKETLER
#hava durumu
#yağış
#rüzgar
#antalya
#karadeniz
#marmara
#kar
#Gündem
