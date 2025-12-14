Menü Kapat
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Şampiyonlar Ligi skandalı: Galatasaraylı Selman ve Hasan artık bu ülkeye giremeyecekler!

Şampiyonlar Ligi maçı için Monako'ya giden Galatasaraylı Selman B. ve Hasan B., Monako Prensesi Stephanie'nin oğlu Louis Ducruet'i darp etti. İkilinin ülkeye girişleri yasaklandı.

Şampiyonlar Ligi skandalı: Galatasaraylı Selman ve Hasan artık bu ülkeye giremeyecekler!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.12.2025
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
14.12.2025
saat ikonu 09:29

Paris'te yaşayan Türk baba-oğul, Galatasaraylı Selman B. ve Hasan B., 'nin 6. haftasında, Monako'da oynanan maç için ülkeye geldiler. Maç, için 1-0 mağlubiyetle bitti. Skandal bir olay yaşandı. Türk baba ve oğul, Monako Prensesi Stéphanie Marie Elisabeth Grimaldi'nin 33 yaşındaki oğlu Louis Decruet'in darp etti.

Fransızca yayın yapan NiceMatin gazetesi, Selman B. ve babası Hasan B., karşılaşma sonrasında II. Louis Stadyumu'nun VIP tribününde bulunan Decruet ve iki arkadaşına saldırıda bulundu. Prenses Stephanie'nin oğlunu ve arkadaşlarını darp eden ikili, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şampiyonlar Ligi skandalı: Galatasaraylı Selman ve Hasan artık bu ülkeye giremeyecekler!

Monaco’yu yöneten Grimaldi Ailesi’ne yönelik saldırı kısa sürede Avrupa'nın en küçük ülkesi olan Monako'da geniş yankı uyandırırken, gözaltında bir gece geçiren iki Türk daha sonra mahkemeye sevk edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GECESİNDE NE YAŞANDI?

Monako Mahkemesi Başkanı Florestan Bellinzona, karşılaşma sonrası Ducruet ve arkadaşlarının tuvalete gittiği sırada Hasan B. ve Selman B.'nin saldırısına uğradıklarını duyururken, yaşananlara ilişkin herhangi bir görüntü elde edilemediği açıklandı.

Mahkemede yaşananları anlatan Ducruet, ''Hayatımdan endişe ettim. O yumruğu alsaydım yere yığılabilir, nakavt olabilirdim. Linç edilmekten korktum.'' dedi. Baba Hasan B. ve oğlu Selman B. ise gerginliği kendilerinin başlatmadığını belirterek, yaşananların yalnızca itişmeden ibaret olduğunu öne sürdü.

Şampiyonlar Ligi skandalı: Galatasaraylı Selman ve Hasan artık bu ülkeye giremeyecekler!

HEM ÜLKEYE GİRİŞ HEM PARA CEZASI

Monako Mahkemesi, Galatasaray taraftarı iki Türk için 2 ay süreyle ertelenmiş hapis cezası kararı aldı. Ayrıca iki ismin 3 yıl boyunca Monako'ya girişi yasaklandı. Ayrıca Türk baba ve oğlunun üç mağdura ayrı ayrı 1.000 euro tazminat ödemesine karar verildi.

