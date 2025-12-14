İstanbul Erkek Lisesi'nde taciz ve darp skandalı: 2 isim görevden alındı

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki taciz ve darp skandalıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. 9. sınıfa giden LGS şampiyonu 7 öğrencinin, kızlara yönelik taciz ve şiddet içerikli söylemlerde bulunduğu, 11. sınıftaki erkeklerin de bu öğrencileri dövmesi gündeme oturmuştu.

DİSİPLİN SÜRECİ İŞLETİLDİ

İstanbul Valiliğinin okuldaki olayla ilgili idari soruşturması devam ediyor. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada disiplin sürecinin işletildiği ve önleyici rehberlik görüşmeleri ile destek çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

BİR İSİM DAHA GÖREVDEN ALINDI

Türkiye gazetesinin haberine göre; bakanlık müfettişleri, yürütülen soruşturmanın selameti açısından okul müdürü Yılmaz Arslan’ın ardından müdür başyardımcısı Murat Akdaş’ı da görevden aldı. Soruşturma sonucuna göre iki isim ‘görevden ihraç’ ya da ‘göreve iade’ edilecek.

VELİLERDEN 11. ÖĞRENCİLERİNE İMZA KAMPANYALI DESTEK

Bu arada lise velilerinin, kızları savunduğunu ifade ederek 11. sınıf öğrencilerinin ceza almaması için başlattığı imza kampanyası devam ediyor.

YENİ OKULLARINDA DA TEPKİ YAĞDI

Öte yandan, taciz iddiasıyla dayak yiyen bazı öğrenciler başka okullara nakledilse de skandal olayın buralarda da duyulmasıyla tepkilerin yükseldiği öğrenildi. Bazı veliler nakledilen okullara giderek müdürlere söz konusu öğrencilerin başka yere gönderilmesini talep etti.