Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İstanbul Erkek Lisesi'nde taciz ve darp skandalı: 2 isim görevden alındı

Türkiye'nin en prestijli okullarından İstanbul Erkek Lisesi'nde LGS şampiyonu bazı 9. sınıf öğrencilerinin, kızları taciz ettiği iddiasıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Okul müdürünün ardından bir isim daha görevden alındı. Taciz iddiasıyla dayak yiyen ve başka okullara nakledilen öğrenciler ise yeni okullarında da istenmiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
14.12.2025
saat ikonu 07:01
|
GÜNCELLEME:
14.12.2025
saat ikonu 07:22

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki ve darp skandalıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. 9. sınıfa giden LGS şampiyonu 7 öğrencinin, kızlara yönelik taciz ve içerikli söylemlerde bulunduğu, 11. sınıftaki erkeklerin de bu öğrencileri dövmesi gündeme oturmuştu.

DİSİPLİN SÜRECİ İŞLETİLDİ

İstanbul Valiliğinin okuldaki olayla ilgili idari soruşturması devam ediyor. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada disiplin sürecinin işletildiği ve önleyici rehberlik görüşmeleri ile destek çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

İstanbul Erkek Lisesi'nde taciz ve darp skandalı: 2 isim görevden alındı

BİR İSİM DAHA GÖREVDEN ALINDI

Türkiye gazetesinin haberine göre; bakanlık müfettişleri, yürütülen soruşturmanın selameti açısından Yılmaz Arslan’ın ardından müdür başyardımcısı Murat Akdaş’ı da görevden aldı. Soruşturma sonucuna göre iki isim ‘görevden ihraç’ ya da ‘göreve iade’ edilecek.

İstanbul Erkek Lisesi'nde taciz ve darp skandalı: 2 isim görevden alındı

VELİLERDEN 11. ÖĞRENCİLERİNE İMZA KAMPANYALI DESTEK

Bu arada lise velilerinin, kızları savunduğunu ifade ederek 11. sınıf öğrencilerinin ceza almaması için başlattığı imza kampanyası devam ediyor.

YENİ OKULLARINDA DA TEPKİ YAĞDI

Öte yandan, taciz iddiasıyla dayak yiyen bazı öğrenciler başka okullara nakledilse de skandal olayın buralarda da duyulmasıyla tepkilerin yükseldiği öğrenildi. Bazı nakledilen okullara giderek müdürlere söz konusu öğrencilerin başka yere gönderilmesini talep etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul Erkek Lisesi'ndeki akran zorbalığı! Skandalın detayları kan dondurdu
ETİKETLER
#şiddet
#taciz
#veliler
#okul müdürü
#Darbe Anayasası
#Istanbull Erkek Lisesi
#Disiplin Soruşturması
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.