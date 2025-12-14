Menü Kapat
13 Aralık Cumartesi reyting sonuçları 2025 || Gönül Dağı, Ben Leman, Güller ve Günahlar…Dün en çok ne izlendi?

Aralık 14, 2025 09:18
1
13 Aralık 2025 reyting sonuçları

13 Aralık 2025 reyting sonuçları televizyon dünyasında yoğun bir şekilde yer alıyor. Hafta sonunu televizyon başında geçirmek isteyenler için dün akşam Gönül Dağı, Ben Leman, Güller ve Günahlar dizileri yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkarken eğlence dolu pek çok yapım da ekranlarda yer aldı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…

2
13 Aralık 2025 reyting sonuçları

13 Aralık Cumartesi akşamı, TRT1’de Gönül Dağı, Now TV’de Ben Leman, Kanal D’de ise Güller ve Günahlar dizisi heyecan dolu bölümlerle seyircisiyle buluştu. Geçtiğimiz sezonlara damga vuran Gönül Dağı dizisi kemikleşmiş izleyici kitlesine birçok duyguyu anda yaşatırken, yeni sezonun favori yapımlarından Ben Leman’da izleyiciyi Now TV ekranları başında bir araya getirdi. Geçtiğimiz haftanın reyting birincisi Güller ve Günahlar da bomba gibi bir bölüm ile ekranlara geldi…

3
13 Aralık 2025 reyting sonuçları

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam TRT1’de Gönül Dağı dizisi 197. Bölümüyle, Now TV’de Ben Leman dizisi 11. Bölümüyle Kanal D’de ise Güller ve Günahlar dizisi 10. Bölümüyle ekranlarda yer aldı. Aynı zamanda dün akşam, Show TV’de Güldür Güldür Show, Star TV’de Çok Güzel Hareketler 2, TV8’de MasterChef All Star ile heyecanlı anlar yaşanırken, ATV’de yabancı sinema Vanguard film severler ile buluştu…

4
13 Aralık 2025 reyting sonuçları

13 ARALIK 2025 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 13 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.

