13 Aralık Cumartesi reyting sonuçları 2025 || Gönül Dağı, Ben Leman, Güller ve Günahlar…Dün en çok ne izlendi?

13 Aralık Cumartesi akşamı, TRT1’de Gönül Dağı, Now TV’de Ben Leman, Kanal D’de ise Güller ve Günahlar dizisi heyecan dolu bölümlerle seyircisiyle buluştu. Geçtiğimiz sezonlara damga vuran Gönül Dağı dizisi kemikleşmiş izleyici kitlesine birçok duyguyu anda yaşatırken, yeni sezonun favori yapımlarından Ben Leman’da izleyiciyi Now TV ekranları başında bir araya getirdi. Geçtiğimiz haftanın reyting birincisi Güller ve Günahlar da bomba gibi bir bölüm ile ekranlara geldi…