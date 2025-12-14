Galatasaray ikileme son noktayı koydu! Yıldız transfer için yer yerinden oynayacak

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, gelecek sezon için yıldızlarla dolu bir kadro oluşturmayı hedefliyor. Transfer gündemini hareketlendiren iddia ise spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler’den geldi.

Çelikler, sarı-kırmızılı yönetimin transferde yönünü Atalanta’nın yıldızı Ademola Lookman’dan, Liverpool’un efsane ismi Mohamed Salah’a çevirdiğini ileri sürdü.

"LOOKMAN'A VERECEĞİME SALAH'A VEREYİM"

Galatasaray yönetiminin transfer stratejisi hakkında çarpıcı bilgiler veren Serdar Ali Çelikler, yönetimin bakış açısını şu sözlerle aktardı:

"Galatasaray, '35 milyon Euro civarını Lookman’a vereceğime Salah’a vereyim' diyor. Bu mantıkla hareket ediyorlar."

"GALATASARAY TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAK"

Mısırlı dünya yıldızının transferinin zor olduğunu ancak Galatasaray'ın bu konuda çok ciddi olduğunu vurgulayan Çelikler, "Bu transferde Galatasaray çok istekli" diyerek sarı-kırmızılıların Salah için tüm şartları zorlayacağının sinyalini verdi.

Lookman gibi genç ve potansiyelli bir isim yerine, dünya futbolunun marka değeri en yüksek oyuncularından biri olan Salah'a bütçe ayrılması fikri, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecana neden oldu.