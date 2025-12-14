Buzdolabına koymadan önce yumurtaları yıkayanlar dikkat! Kendi elinizle bakterileri içeri davet ediyorsunuz

GÖZENEKLİ YAPI VE VAKUM ETKİSİ

Yumurta kabuğu, dışarıdan bakıldığında sert ve geçirimsiz bir zırh gibi görünse de aslında mikroskobik düzeyde incelendiğinde binlerce küçük delikten (gözenek) oluştuğu görülür. Bir yumurta kabuğunda ortalama 7.000 ila 17.000 arasında gözenek bulunur. Bu gözenekler, yumurtanın içindeki civcivin nefes alabilmesi için tasarlanmıştır. Yumurtayı yıkadığınızda, özellikle de soğuk su kullandığınızda, fiziksel bir kural olan "termal büzülme" devreye girer. Yıkama suyunun sıcaklığı yumurtanın iç sıcaklığından düşükse, yumurtanın içindeki sıvı büzüşür ve içeride bir vakum etkisi yaratır. Bu vakum, kabuğun üzerindeki suyun, kirin ve en önemlisi o suda bulunan bakterilerin (özellikle Salmonella'nın) gözeneklerden içeri doğru emilmesine neden olur. Yani siz dışını temizlemeye çalışırken, aslında bakterileri yumurtanın en güvenli olması gereken yerine, sarısına ve beyazına doğru itmiş olursunuz. İçeri giren bakteriler, besin değeri yüksek olan yumurta sıvısında hızla çoğalarak gıda zehirlenmesi riskini artırır.