Elektrik faturasında yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor: Milyonlarca kişiyi etkileyecek

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor. Kademe oranı yıllık 5 bin kilovatsaatten 4 bin kilovatsaate düşürülürken, aylık ortalama 984 TL'lik kullanımı aşan (333 kilovatsaat) aboneler 1 Ocak'tan itibaren kademeye takılacak. Uygulamadan etkilenecek 2,5 milyon hanenin gerçek maliyetlerle karşılaşacağı üst kademeye geçişleri ise farklı aylarda olabilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilk kez bu yıl uygulamaya başladığı son kaynak tedarik tarifesi 1 Ocak 2026'dan itibaren güncellenecek. Bu tarihten itibaren yüksek elektrik tüketimi olan hanelerin enerjinin gerçek maliyetini ödeyeceği dönem başlayacak.

2.5 MİLYON ABONE ETKİLENECEK

Sistemden 43 milyon abonenin yalnızca yüzde 6'ya denk gelen 2.5 milyonu etkilenecekken, hanelerin elektriğin desteksiz gerçek maliyetini ödeyeceği üst kademeye geçişleri ise farklı aylarda olabilecek.

Örneğin; bu yılın ekim ayında düzenlenen faturayla birlikte 2025 takvim yılı tüketimi 4 bin kilovatsaati ilk kez aşan bir mesken kullanıcısı 1 Ocak 2026'dan itibaren yüksek kademeden faturalandırılacak. 31 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen faturayla birlikte 2025 takvim yılı tüketimi 4 bin kilovatsaati ilk kez aşan bir mesken kullanıcısı 1 Mart 2026 tarihinden itibaren yüksek kademeye geçecek.

Elektrik faturasında yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor: Milyonlarca kişiyi etkileyecek

KÖY VE KIRSALDA FARKLI

Diğer yandan özellikle köy ve kırsallarda durum farklı. Buralarda sıklıkla rastlanan, gecekondu tipi iki bağımsız birimde yaşayan ancak tek elektrik sayacı kullanan haneler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurarak elektrik desteğinden yararlanmaya devam etmek isteyebilecek. Bu kişiler E-Devlet'te yer alan Aile Bakanlığı'na ait "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sekmesinden elektrik yardımı için başvuru yapabilecek.

Elektrik faturasında yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor: Milyonlarca kişiyi etkileyecek

LİMİTİ AŞANLARA UYARI MESAJI

Elektrik perakende şirketleri bu yıl itibariyle 4 bin kilovatsaati aşanlara mesaj göndermeye de başladı. Mesajda, "Tüketiminiz son kaynak tedarik tarife limitinin üzerine çıkmıştır. Bu konuda serbest tüketici hakkınızdan faydalanmak isterseniz EPDK internet sitesinde yer alan tedarik şirketleri ile ikili anlaşma imzalayabilirsiniz" diye bilgilendirmede bulunuluyor. Ayrıca tüketiciler faturalardan da yıllık tüketimlerine ilişkin bilgileri hesaplayabiliyor.

DESTEK 1 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son iki yılda doğal gaz ve elektrikte yaklaşık 1 trilyon liralık destek sağladıklarını belirterek, "Bu destekler sabit gelirli, özellikle en düşük maaş grubunda olan emeklilerimize gitsin ama ihtiyacı olmayan kişilere gitmesin" ifadelerini kullandı.

