Yeni elektrik faturaları için uyarı mesajları gitmeye başladı: Dikkat şifre 984 lira! Son pişmanlık fayda vermeyebilir

Kasım 25, 2025 10:36
1
Yeni elektrik faturaları için uyarı mesajları gitmeye başladı: Dikkat şifre 984 lira! Son pişmanlık fayda vermeyebilir

Elektrikte kademeli destek sistemi değişiyor. Yıllık tüketimi 4 bin kWh’yi aşan yaklaşık 2,5 milyon abone, 1 Ocak’tan itibaren devlet desteği dışında kalacak.  Şirketler sınırı geçenlere uyarı mesajları göndermeye başlarken, uzmanlar tasarruf ve uygun tarife önerileri konusunda vatandaşı uyarıyor! İşte son hazırlıkları yapılan elektrik faturasında yeni dönemle ilgili tüm detaylar...

 

 

 

2

Yeni sisteme göre, bir hanenin yıllık elektrik tüketimi 4 bin kWh’yi geçtiğinde kamu desteği kesilecek. Sabah’ın haberine göre, 2026’da uygulanacak tarife için 2025 yılı boyunca yapılan tüketim baz alınacak.

3

Yani bir konut, 2025 yılı boyunca 4 bin kWh sınırını aşarsa 2026 boyunca “son kaynak tedarik tarifesi” üzerinden daha yüksek fatura ödeyecek.

Siteler, apartman ortak alanları ve bazı kamu kurumlarının da bu sınıra takılabileceği, tüketimi yüksek olanların tasarruf tedbirlerini erkenden uygulamaya başlamasının avantaj sağlayacağı ifade edildi.

4

TASARRUF İÇİN NE YAPILABİLİR?

Evlerde tasarruflu ampullere geçilmesi, elektrikli cihazların daha az çalıştırılması, gereksiz priz kullanımının azaltılması gibi yöntemler öne çıkıyor.

Uzmanlar ayrıca abonelerin “serbest tüketici” hakkından yararlanabileceğini hatırlatarak daha uygun fiyat sunan tedarikçilerle ikili anlaşma yapılabileceğine dikkat çekiyor.

5

MESAJLAR GİTMEYE BAŞLADI

Elektrik perakende şirketleri, tüketimi sınırı aşan abonelere şu içerikle mesaj göndermeye başladı:
“Tüketiminiz son kaynak tedarik tarife limitinin üzerine çıkmıştır. Serbest tüketici hakkınızdan faydalanmak isterseniz tedarik şirketleri ile ikili anlaşma imzalayabilirsiniz.”

Bu mesajla birlikte kullanıcılar, kendi bütçelerine uygun alternatif tarifeleri değerlendirmeye yönlendiriliyor.

6

Doğalgazda 2026’da hayata geçecek kademe uygulamasında illere göre farklı sınırlar belirlenirken, elektrikte böyle bir ayrım bulunmuyor.

Bu nedenle yaz aylarında klimayı yoğun kullanan Antalya ve Adana gibi sıcak bölgelerdeki haneler kademeyi daha kolay aşıyor. Antalya’da şu anda yaklaşık 300 bin hanenin destek kapsamından çıktığı belirtiliyor.

7

984 TL SINIRI 

EPDK’nın yayımladığı karar doğrultusunda, 1 Ocak 2026 itibarıyla yıllık tüketimi 4 bin kWh’yi aşan mesken aboneleri destek alamayacak.

Bu miktara karşılık gelen aylık fatura tutarının yaklaşık 984 TL olduğu, bu rakamın üzerindeki abonelerin doğrudan etkileneceği ifade ediliyor.

8

KİMLER ETKİLENECEK?

Türkiye genelinde 43 milyon civarında mesken abonesi bulunuyor. Yeni düzenlemenin yaklaşık 2,5 milyon haneyi, yani mesken abonelerinin yüzde 6’sını doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörlerinde 15.000 kWh limitinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Tarımsal faaliyet gösteren aboneler de düzenlemeden muaf tutuluyor.

9

KİMLER MUAF OLACAK?

Yeni uygulamadan etkilenmeyecek özel gruplar şöyle:

  • Camiler, cemevleri, dernekler
  • Köy içme suları

  • Şehit aileleri ile muharip/malul gaziler

     

10

  • AFAD geçici barınma merkezleri
  • Diyaliz, solunum cihazı ve benzeri yaşam destek cihazlarına bağımlı olanlar

Bu aboneler, destekli tarifeden yararlanmaya devam edecek.

