Aylık bin çeyrek altınlık elektrik kaçakçılığı: Ahırın içinden kripto imparatorluğu çıktı!

Yapay zekâ destekli dronlarla yapılan denetimde, Şanlıurfa kırsalında bugüne kadar tespit edilen en dikkat çekici kaçak elektrik kullanımını ortaya çıkarıldı. Hilvan’daki kontroller sırasında ahır görünümünde tasarlanmış bir yapının, aslında yüksek enerji tüketimli bir kripto üretim merkezi olduğu belirlendi.

1.600 KWH GÜCÜNDEKİ KAÇAK TRAFOYLA DEVASA ENERJİ TÜKETİMİ

Hilvan ile Siverek arasında bulunan Aşağıkucak Mahallesi kırsalında yapılan dron taramasında, briketten yapılmış ahır görünümlü bir yapının içerisinde 1.600 kWh gücünde kaçak bir trafo tespit edildi. Kripto para üretimi için kullanılan bu tesisin günlük 40 bin kilovatsaat elektrik tükettiği, bu miktarın yaklaşık 1500 evin günlük enerji kullanımına denk geldiği açıklandı.

UZMANLAR: AYLIK ENERJİ MALİYETİ “BİN ÇEYREK ALTIN” DEĞERİNDE

Enerji uzmanları, tam kapasite çalışan gizli tesisin tükettiği kaçak elektriğin maddi karşılığının son derece yüksek olduğuna dikkat çekti. Yapılan hesaplamaya göre tüketim miktarının parasal değeri aylık yaklaşık 1000 çeyrek altına eşdeğer.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Kaçak trafo tespit edildikten sonra savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Başvurunun ardından savcılık ekipleri trafoya el koydu. Kripto madenciliğinde kullanılan bilgisayar sistemleri ve bağlantılı cihazlara ilişkin incelemelerin ise güvenlik güçleri tarafından sürdürüldüğü belirtildi.