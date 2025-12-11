Aidat fiyatları rekor kırıyor: Bu ilçelere büyük göç başladı! İşte en düşük ve en yüksek aidat ödeyen semtler

VATANDAŞ AİDATTAN KAÇIYOR

Aidatların, binanın mimarisi, maliklerin beklentileri, sunulan sosyal tesislerin çeşitliliği, ortak kullanım alanlarının büyüklüğü gibi unsurlara göre değiştiğini vurgulayan Özen, "İstanbul'da aidatı yüksek olan bu ilçelerden, yani merkezi ilçelerden çeperlere doğru bir göç söz konusu. Biz buna aidat göçü diyoruz. Örneğin büyük şehrin sınırlarına, Pendik, Büyükçekmece taraflarına doğru olduğunu görüyoruz. Buralarda açılan, yeni yaratılan işlerin de şüphesiz bir anlamı vardır ama taşınmaların genellikle yüksek aidat, yüksek kiradan daha düşük aidat, daha düşük kira olan gayrimenkullere doğru olduğunu verilerden inceleyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

