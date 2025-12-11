Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Aidat fiyatları rekor kırıyor: Bu ilçelere büyük göç başladı! İşte en düşük ve en yüksek aidat ödeyen semtler

Aralık 11, 2025 12:15
1
Aidat fiyatları

Aidat fiyatları hızla yükselmeye devam ederken vatandaş, yüksek aidattan kaçıp çeper ilçelere yerleşmeye çalışıyor. Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği (PTYD) tarafından yapılan çalışma ortalama en yüksek aidatın 62 bin lirayı bulduğunu gösteriyor. İşte en yüksek ve en düşük aidat ücretleri... 

2
Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği

Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği (PTYD) tarafından yapılan çalışma, İstanbul'da rezidans, site veya apartman aidatının en yüksek Beşiktaş, Beykoz, Sarıyer, Zeytinburnu ve Şişli'de, en düşük aidatın ise Adalar, Çatalca, Fatih, Arnavutköy ve Silivri'de verildiğini ortaya koydu.
 

3
aidat

PTYD'nin "Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim-2025 Veri Analizi" çalışmasıyla İstanbul'da rezidans, site ve apartman aidatları incelendi. Çalışmayla kent genelinde 21 bini aşkın site, apartman ve rezidansta, 1,5 milyondan fazla bağımsız bölümü kapsayan veriler analiz edildi.
 

4
aidat

Hazırlanan raporda, kentteki aidatların en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler sıralandı. Buna göre, İstanbul'da en yüksek aidat Beşiktaş, Beykoz, Sarıyer, Zeytinburnu ve Şişli'de, en düşük aidat ise Adalar, Çatalca, Fatih, Arnavutköy ve Silivri'de veriliyor.
 

5
aidat

Yönetime aylık ortalama Beşiktaş'ta 13 bin 134, Beykoz'da 11 bin 340, Sarıyer'de 11 bin 214, Zeytinburnu'nda 9 bin 788, Şişli'de 9 bin 24 lira ödenirken, en düşük aidat ise ortalama 645 lira ile Adalar'da veriliyor.
 

6
İŞTE EN DÜŞÜK AİDATLAR

İŞTE EN DÜŞÜK AİDATLAR

Adalar'ı, düşük aidat ödenen ilçeler arasında sırasıyla 1750 lirayla Çatalca, 1813 lirayla Fatih, 2 bin 71 lirayla Arnavutköy, 2 bin 832 lirayla Silivri takip ediyor.

 

7
AİDAT

62 BİN LİRAYI AŞAN AİDAT DA VAR

PTYD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Özen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, İstanbul'un merkez ilçelerinde aidatların doğal olarak daha yüksek seyrettiğini kaydetti.
 

8
gayrimenkul

Bunun hem gayrimenkul ve kira değerlerinin yüksekliği hem de sunulan hizmet çeşitliliğinin fazla olmasından kaynaklandığını aktaran Özen, "Çeperlere gittiğimizde bu aidatların düştüğünü görüyoruz. Bazı apartmanlarda 50 lira aidat olduğunu da görebiliyoruz. Ama bunlar ayda bir defa temizletiyorlar, çöplerini kendileri atıyorlar." dedi.

 

9
KONUT FİYATLARI

VERİLEN HİZMETE GÖRE DEĞİŞİYOR

Buna karşılık, günde 3 kez çöp toplanan, oto yıkamadan eve teknik servis hizmetine kadar birçok imkan sunan rezidanslarda aidatların çok daha yüksek olduğunu dile getiren Özen, İstanbul'da 62 bin lirayı aşan aidatların dahi görüldüğünü kaydetti.
 

10
aidat

VATANDAŞ AİDATTAN KAÇIYOR

Aidatların, binanın mimarisi, maliklerin beklentileri, sunulan sosyal tesislerin çeşitliliği, ortak kullanım alanlarının büyüklüğü gibi unsurlara göre değiştiğini vurgulayan Özen, "İstanbul'da aidatı yüksek olan bu ilçelerden, yani merkezi ilçelerden çeperlere doğru bir göç söz konusu. Biz buna aidat göçü diyoruz. Örneğin büyük şehrin sınırlarına, Pendik, Büyükçekmece taraflarına doğru olduğunu görüyoruz. Buralarda açılan, yeni yaratılan işlerin de şüphesiz bir anlamı vardır ama taşınmaların genellikle yüksek aidat, yüksek kiradan daha düşük aidat, daha düşük kira olan gayrimenkullere doğru olduğunu verilerden inceleyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.
 

11
AİDAT

Özen, yaptıkları incelemede, İstanbul özelinde 2025 yılında 117 binden fazla dairede yaşayanların bu nedenle taşındığını belirtti.
 

12
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

KEYFİ AİDAT ARTIŞI ENGELLENECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan konut binalarında yönetim ve denetim hizmetlerine ilişkin kanun tasarısının sitelerdeki denetimi esas aldığını belirten Özen, yasallaşması durumunda aidatlardaki yüksek orandaki keyfi artışların önüne geçeceğini düşündüklerini kaydetti.

13
aidat şikayetleri

İstanbul'da artan aidat şikayetlerini değerlendiren kat mülkiyeti uzmanı avukat Şeref Kısacık da aidatın çeşitli kalemlerden oluştuğunu belirtti. Ortak giderin, asansör ve çatı bakımı, sosyal tesislerin işletilmesi, yeşil alan ve spor alanlarının bakımı ile kafe, ofis ve personel maaşlarını kapsadığını aktaran Kısacık, bazı sitelerde aidata doğal gaz ve su gibi merkezi sistem giderlerinin de dahil edildiğini anlattı.
 

14
aidat

AİDATLARIN MAKUL BELİRLENMESİ İÇİN GENEL KURULA KATILIM ÖNEMLİ

Aidatların binada yaşayanlarca belirlendiğini, genel kurula katılımın bu açıdan önemli olduğunu dile getiren Kısacık, "Aidatın gerçekçi, makul belirlenmesine katkı vereceğiz, sızlanarak olmuyor. Ondan sonra da bunu iyi denetleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
 

15
aidat

Kısacık, genel kurulun belirlediği aidatlara karşı bir ay içinde dava açılabileceğini, yönetim tarafından yıl içinde yapılan ek bütçe artışlarında ise kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebildiğini kaydetti.
 

16
aidat

Aidatların doğru yönetilmesi için iyi yöneticilerin seçilmesi ve güçlü bir denetim sistemi kurulması gerektiğini ifade eden Kısacık, sitelerdeki denetçilerin maliklerden seçilmesinin büyük sorun yarattığını, büyük bütçelerin profesyonel kişiler tarafından denetlenmesi gerektiğini dile getirdi.
 

17
aidat

Aidatlarda adaletin sağlanması için yönetim planının siteye özgü hazırlanması gerektiğine işaret eden Kısacık, "1+1 küçücük daire ile 300-500 metrekare villa, aynı personel giderini ödüyor. Yönetim planını adil yapmamız gerekir." diye konuştu.
 

18
aidat

Bazı dükkan veya giriş katı bağımsız bölümlerin asansör ya da diğer sosyal alanlardan hiç yararlanmadığı halde aidata ortak edildiğini aktaran Kısacık, bunun da yönetim planındaki eksikliklerden kaynaklandığını söyledi.
 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.