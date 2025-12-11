Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Üniversite öğrencisi IBAN oyunuyla dolandırıldı

Hatay'da Gazetecilik Bölümü okuyan 20 yaşındaki İlayda Yavuz, sosyal medyada gördüğü "3 al 2 öde" kampanyasından ceket almak istedi. Satıcının IBAN numarasına para yollayan öğrenci dolandırıldığını fark etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Üniversite öğrencisi IBAN oyunuyla dolandırıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 12:24

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Mustafa Kemal Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki İlayda Yavuz, hediye olarak ailesine ve arkadaşına ceket almak istedi. Yavuz, sosyal medyada gezinirken bir sayfada gördüğü "3 al 2 öde" kampanyasındaki ceketi görüp beğendi. Beğendiği ceketleri almak için satıcıyla iletişim kuran Yavuz, kendisine kargonun hazırlandığının söylenmesi üzerine ceketlerin ücreti olarak 2 bin TL'yi kendisine gönderilen IBAN numarasına yatırdı.

Üniversite öğrencisi IBAN oyunuyla dolandırıldı

Yavuz'un gönderdiği 2 bin TL hesaba geçmesine rağmen dolandırıcı, ‘Parayı bireysel hesaba değil, ticari hesaba atman gerekiyor' diyerek tekrardan 2 bin TL para göndermesini istedi. Para atmama konusunda ısrar eden ve ceketlerini isteyen Yavuz, sözde satıcının mesajlara cevap vermemesi üzerine dolandırıldığını fark etti.

Üniversite öğrencisi IBAN oyunuyla dolandırıldı

OLAYI ANLATTI

"Ne yüksek takipçili sayfalara ne de fenomenlere güvenmeyin, bildiğiniz ve güvendiğiniz yerlerden yapın"
Ailesine hediye olarak ceket almak isterken internet alışverişi sırasında dolandırılan İlayda Yavuz, "Ben Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisiyim. Sadece bir ceket almak istemiştim, iyi niyetimin bu kadar suiistimal edileceğini düşünmemiştim. Sosyal medyada gezinirken bir giyim reklamı gördüm. Giyim reklamında '3 ceket al 2 öde' kampanyasının olduğu paylaşımı gördüm. Mesaj yoluyla onlarla iletişime geçtim. Mesaj attıktan sonra geri dönüş yaptılar. Kargoyu göndermek için benim bilgilerimi istediler. Önce kargoyu gönderip, ödemeyi sonra yaparsınız dediler. Ben bilgilerimi verdim. Kargoma dair her şeyi hazırladılar. 'Sabah kargoya veririz ve sizde ödemeyi yaparsınız' dediler. Ben de inandım ve 2 bin TL ödeme yaptım. Ödeme karşı tarafa düştüğü esnada bana mesaja atıp, 'Bireysel hesaba değil, ticari hesaba atmalısınız' dedi. Bu yüzden benden tekrardan 2 bin TL atmamı istediler. Ben de onlara ‘Siz bana geri parayı gönderin, ben de size tekrardan ticari olarak göndereyim' dedim. Onlar bana, ‘Bu şekilde fatura kesemeyiz. Siz bize 2 bin TL'yi gönderin' dedikleri anda dolandırıldığımı anladım. Onları aradığımda cevap vermediler. Onlara dava edeceğimi söylediğimde mesaja cevap vermediler. Hiç kimseye güvenmeyin. Ne yüksek takipçili sayfalara ne de fenomenlere güvenmeyin. Bildiğiniz ve güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapın. Onun dışında sosyal medyalardan alışveriş yapmayın. Arkadaşıma ve aileme hediye almak istiyordum. Ben öğrenci olduğum için böyle bir kampanya görünce hediye alma niyetim vardı ama suiistimal ettiler" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dolandırıcılık şebekelerine operasyon! 69 şüpheli yakalandı
ETİKETLER
#sosyal medya
#dolandırıcılık
#alışveriş
#Internet Güvenliği
#Ticari Dolandırıcılık
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.