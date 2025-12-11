Esenyurt'ta sıcak takip! Polis böyle ateş açtı...

İstanbul Esenyurt’ta bir şahıs, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Boş arazide uzun süre kovalamaca yaşanırken, polisler havaya ateş ederek şahsı durdurmaya çalıştı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.



Olay, dün Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre polisler şüphelendikleri bir şahsı durdurmak istedi. Şahıs ise polisin "dur" ihtarı sonrasında koşarak kaçarken, uzun süre kovalamaca yaşandı. Boş arsada kaçan şahsı durdurmak isteyen polisler ise havaya ateş ederken, yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.