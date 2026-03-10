Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Kıskanmak dizisi 26. bölüm neden yok? Kıskanmak dizisi 26. bölüm ne zaman yayınlanacak?

NOW TV'nin reytingleri kıran dizisi Kıskanmak, her Salı izleyicisini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ancak bu akşam yayınlanacak bölüm öncesi arama motorlarında 'Kıskanmak dizisi 26. bölüm neden yok?', 'Kıskanmak dizisi 26. bölüm ne zaman yayınlanacak?' soruları da cevap arıyor. Peki Kıskanmak yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Kıskanmak 26. bölüm neden yok? Kıskanmak dizisi 26. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Kıskanmak dizisine dair merak edilenler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kıskanmak dizisi 26. bölüm neden yok? Kıskanmak dizisi 26. bölüm ne zaman yayınlanacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 17:20

Kıskanmak dizisi yayın hayatına başladığı günden beri ilgiyle takip ediliyor. Her Salı akşamı NOW ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kıskanmak dizisinde ani bir karar alındı. Bu akşam ekrana gelmesi beklenen 26. bölüme dair flaş bir değişikliğe gidildi. Peki Kıskanmak 26. yeni bölüm bu akşam NOW ekranlarında olmayacak mı, neden yok? Kıskanmak 26 bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Kıskanmak izleyicisini ilgilendiren son dakika gelişmesi...

KISKANMAK DİZİSİ 26. BÖLÜM NEDEN YOK?

Kadrosunda güçlü isimler barındıran Kıskanmak dizisi, her bölüm sosyal medyanın gündeminde olmaya devam ediyor.

Kıskanmak dizisi 26. bölüm neden yok? Kıskanmak dizisi 26. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ancak 10 Mart Salı günü ekranlara gelmesi beklenen Kıskanmak dizisinde beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Yeni bölüm heyecanını bekleyen izleyiciler kötü bir sürprizle karşılaştı. Kıskanmak dizisi yayın akışında da yer almayınca, izleyici Kıskanmak 26. bölümün akıbetini de merak eder oldu. Peki Kıskanmak dizisi 26. bölüm neden yok?

Kıskanmak dizisi 26. bölüm neden yok? Kıskanmak dizisi 26. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın da aktardığı bilgiye göre ekrana gelecek Galatasaray ve Liverpool maçı sebebiyle Kıskanmak dizisi bu akşam ekranlarda olmayacak.

Kıskanmak dizisi 26. bölüm neden yok? Kıskanmak dizisi 26. bölüm ne zaman yayınlanacak?

KISKANMAK DİZİSİ 26. BÖLÜM NE ZAMAN?

Kıskanmak dizisi yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyicinin merak ettiği diğer bir detay ise 26. bölümün ne zaman ekrana geleceği oldu. 10 Mart 2026 Salı günü yeni bölümü ertelenen dizi, 26. bölümünü 17 Mart 2026 günü yayınlanacak.

Kıskanmak dizisi 26. bölüm neden yok? Kıskanmak dizisi 26. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yani sadece 1 haftalık aradan sonra, Kıskanmak yeni bölümle beraber kaldığı yerden devam edecek. Bununla beraber, Kıskanmak gelecek hafta çekimlerine Kapadokya'da devam edecek. Yeni sürprizlerle ekrana gelmeyi planlayan Kıskanmak, NOW ekranlarında tüm hızıyla devam edecek.

Kıskanmak dizisi 26. bölüm neden yok? Kıskanmak dizisi 26. bölüm ne zaman yayınlanacak?

KISKANMAK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Özgü Namal - Seniha Paşazade

Selahattin Paşalı - Nüzhet Erden

Mehmet Günsür - Halit Paşazade

Hafsanur Sancaktutan - Mükerrem Şen Paşazade

Beril Pozam - Nalan Şevket

Ayda Aksel - Mediha Paşazade

Hande Doğandemir - Türkan

İpek Tuzcuoğlu - Mükerrem'in annesi Şaziye

Kıskanmak dizisi 26. bölüm neden yok? Kıskanmak dizisi 26. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ayça Bingöl - Nüzhet'in annesi

Bülent İnal - Cihan Güneş

Şerif Erol - Cemal Paşazade

Hülya Duyar - Döndü

Tuncay Beyazıt - Salman

Çağla Demir - Elif

Rozet Hubeş - Şerife

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bahar Şahin’in Aynı Yağmurun Altında dizisindeki rolüne övgü dolu sözler! Beliz karakteri sosyal medyada gündem oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sahtekarlar dizisi bitti, Hilal Altınbilek Londra'ya yerleşti
ETİKETLER
#now tv
#Kıskanmak Dizisi
#Galatasaray Liverpool Maçı
#26. Bölüm
#Ertelenme
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.