Kıskanmak dizisi 26. bölüm neden yok? Kıskanmak dizisi 26. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kıskanmak dizisi yayın hayatına başladığı günden beri ilgiyle takip ediliyor. Her Salı akşamı NOW ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kıskanmak dizisinde ani bir karar alındı. Bu akşam ekrana gelmesi beklenen 26. bölüme dair flaş bir değişikliğe gidildi. Peki Kıskanmak 26. yeni bölüm bu akşam NOW ekranlarında olmayacak mı, neden yok? Kıskanmak 26 bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Kıskanmak izleyicisini ilgilendiren son dakika gelişmesi...
Kadrosunda güçlü isimler barındıran Kıskanmak dizisi, her bölüm sosyal medyanın gündeminde olmaya devam ediyor.
Ancak 10 Mart Salı günü ekranlara gelmesi beklenen Kıskanmak dizisinde beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Yeni bölüm heyecanını bekleyen izleyiciler kötü bir sürprizle karşılaştı. Kıskanmak dizisi NOW TV yayın akışında da yer almayınca, izleyici Kıskanmak 26. bölümün akıbetini de merak eder oldu. Peki Kıskanmak dizisi 26. bölüm neden yok?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın da aktardığı bilgiye göre ekrana gelecek Galatasaray ve Liverpool maçı sebebiyle Kıskanmak dizisi bu akşam ekranlarda olmayacak.
Kıskanmak dizisi yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyicinin merak ettiği diğer bir detay ise 26. bölümün ne zaman ekrana geleceği oldu. 10 Mart 2026 Salı günü yeni bölümü ertelenen dizi, 26. bölümünü 17 Mart 2026 günü yayınlanacak.
Yani sadece 1 haftalık aradan sonra, Kıskanmak yeni bölümle beraber kaldığı yerden devam edecek. Bununla beraber, Kıskanmak gelecek hafta çekimlerine Kapadokya'da devam edecek. Yeni sürprizlerle ekrana gelmeyi planlayan Kıskanmak, NOW ekranlarında tüm hızıyla devam edecek.
Özgü Namal - Seniha Paşazade
Selahattin Paşalı - Nüzhet Erden
Mehmet Günsür - Halit Paşazade
Hafsanur Sancaktutan - Mükerrem Şen Paşazade
Beril Pozam - Nalan Şevket
Ayda Aksel - Mediha Paşazade
Hande Doğandemir - Türkan
İpek Tuzcuoğlu - Mükerrem'in annesi Şaziye
Ayça Bingöl - Nüzhet'in annesi
Bülent İnal - Cihan Güneş
Şerif Erol - Cemal Paşazade
Hülya Duyar - Döndü
Tuncay Beyazıt - Salman
Çağla Demir - Elif
Rozet Hubeş - Şerife