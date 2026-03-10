Kıskanmak dizisi 26. bölüm neden yok? Kıskanmak dizisi 26. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kıskanmak dizisi yayın hayatına başladığı günden beri ilgiyle takip ediliyor. Her Salı akşamı NOW ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kıskanmak dizisinde ani bir karar alındı. Bu akşam ekrana gelmesi beklenen 26. bölüme dair flaş bir değişikliğe gidildi. Peki Kıskanmak 26. yeni bölüm bu akşam NOW ekranlarında olmayacak mı, neden yok? Kıskanmak 26 bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Kıskanmak izleyicisini ilgilendiren son dakika gelişmesi...

KISKANMAK DİZİSİ 26. BÖLÜM NEDEN YOK?

Kadrosunda güçlü isimler barındıran Kıskanmak dizisi, her bölüm sosyal medyanın gündeminde olmaya devam ediyor.

Ancak 10 Mart Salı günü ekranlara gelmesi beklenen Kıskanmak dizisinde beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Yeni bölüm heyecanını bekleyen izleyiciler kötü bir sürprizle karşılaştı. Kıskanmak dizisi NOW TV yayın akışında da yer almayınca, izleyici Kıskanmak 26. bölümün akıbetini de merak eder oldu. Peki Kıskanmak dizisi 26. bölüm neden yok?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın da aktardığı bilgiye göre ekrana gelecek Galatasaray ve Liverpool maçı sebebiyle Kıskanmak dizisi bu akşam ekranlarda olmayacak.

KISKANMAK DİZİSİ 26. BÖLÜM NE ZAMAN?

Kıskanmak dizisi yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyicinin merak ettiği diğer bir detay ise 26. bölümün ne zaman ekrana geleceği oldu. 10 Mart 2026 Salı günü yeni bölümü ertelenen dizi, 26. bölümünü 17 Mart 2026 günü yayınlanacak.

Yani sadece 1 haftalık aradan sonra, Kıskanmak yeni bölümle beraber kaldığı yerden devam edecek. Bununla beraber, Kıskanmak gelecek hafta çekimlerine Kapadokya'da devam edecek. Yeni sürprizlerle ekrana gelmeyi planlayan Kıskanmak, NOW ekranlarında tüm hızıyla devam edecek.

KISKANMAK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Özgü Namal - Seniha Paşazade

Selahattin Paşalı - Nüzhet Erden

Mehmet Günsür - Halit Paşazade

Hafsanur Sancaktutan - Mükerrem Şen Paşazade

Beril Pozam - Nalan Şevket

Ayda Aksel - Mediha Paşazade

Hande Doğandemir - Türkan

İpek Tuzcuoğlu - Mükerrem'in annesi Şaziye

Ayça Bingöl - Nüzhet'in annesi

Bülent İnal - Cihan Güneş

Şerif Erol - Cemal Paşazade

Hülya Duyar - Döndü

Tuncay Beyazıt - Salman

Çağla Demir - Elif

Rozet Hubeş - Şerife