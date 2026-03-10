Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 Arzu Akçay

Bahar Şahin’in Aynı Yağmurun Altında dizisindeki rolüne övgü dolu sözler! Beliz karakteri sosyal medyada gündem oldu

ATV ekranlarında yayınlanan Aynı Yağmurun Altında dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çeken Bahar Şahin, yayınlanan son bölümüyle adeta ekranlara damga vurdu. Bahar Şahin’in oynadığı rol övgü dolu sözler aldı. Özellikle de sosyal medyada Beliz karakteri gündem oldu. İşte detaylar…

Bahar Şahin’in Aynı Yağmurun Altında dizisindeki rolüne övgü dolu sözler! Beliz karakteri sosyal medyada gündem oldu
KAYNAK:
AA, İHA, Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 14:30

Ünlü oyuncu Bahar Şahin, ATV ekranlarında Aynı Yağmurun Altında dizisiyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Özellikle de son bölümüyle adeta izleyicinin gündemine bomba gibi düştü. Aynı Yağmurun Altında dizisinde oynadığı Beliz karakteri sosyal medyada gündem olurken övgü dolu sözlerinde sahibi oldu. İşte detaylar…

BAHAR ŞAHİN’İN AYNI YAĞMURUN ALTINDA DİZİSİNDEKİ ROLÜNE ÖVGÜ DOLU SÖZLER!

Ünlü oyuncu Bahar Şahin, ATV ekranlarında yayınlanan Aynı Yağmurun Altında dizisiyle ekranlara gelmeye devem ediyor. Beliz karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Bahar Şahin, geçtiğimiz gün yayınlanan yeni bölümün ardından gündem oldu.

Bahar Şahin’in Aynı Yağmurun Altında dizisindeki rolüne övgü dolu sözler! Beliz karakteri sosyal medyada gündem oldu

Özellikle de oynadığı Beliz karakteri sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Genç kuşağın sevilen oyuncularından biri olan Bahar Şahin, oyunculuğu ile kendine hayran bıraktırdı. Uzun süredir, ekranlarda bir proje de yer almayan Bahar Şahin geri dönüşünü oldukça dikkatli yaptı.

Bahar Şahin’in Aynı Yağmurun Altında dizisindeki rolüne övgü dolu sözler! Beliz karakteri sosyal medyada gündem oldu

O Hayat Benim, Zalim İstanbul, Gülümse Kaderine gibi dizideki rollerle sektöründe tanınan isimlerden biri olan Bahar Şahin, şimdilerde Aynı Yağmurun Altında dizisiyle ekranlara geri döndü. Geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölümde de oynadığı rolle sosyal medyanın gündeminde övgü dolu sözler aldı.

Bahar Şahin’in Aynı Yağmurun Altında dizisindeki rolüne övgü dolu sözler! Beliz karakteri sosyal medyada gündem oldu

BELİZ KARAKTERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Beliz karakteriyle ekranlara geri dönen Bahar Şahin, Aynı Yağmurun Altında dizisiyle adeta dikkatleri üzerine çekti. Son bölümde Rosa ile tehlikeli bir yola çıkan Beliz’in sahneleri sosyal medyada oldukça gündem oldu.

Bahar Şahin’in Aynı Yağmurun Altında dizisindeki rolüne övgü dolu sözler! Beliz karakteri sosyal medyada gündem oldu

Bahar Şahin’in araba sürerken ki gerilim dolu anları, bölüm yayınlanmadan önce izleyiciler tarafından viral hale geldi. Bahar Şahin’in rol aldığı Beliz karakteri sosyal medyada övgü dolu sözler alarak dikkatleri üzerine çekti.

Bahar Şahin’in Aynı Yağmurun Altında dizisindeki rolüne övgü dolu sözler! Beliz karakteri sosyal medyada gündem oldu

‘Bu nasıl oyunculuk’, ‘sahneyi oynamamış yaşamış’, ‘oyunculuğu mükemmel’ gibi yorumlar alarak sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasında yer aldı. Şimdilerde Aynı Yağmurun Altında dizisinin yeni bölümü merakla beklenmeye başladı.

Bahar Şahin’in Aynı Yağmurun Altında dizisindeki rolüne övgü dolu sözler! Beliz karakteri sosyal medyada gündem oldu

Özellikle de Beliz’in Ali ve Rosa arasında bir ilişki olduğundan şüphelenmesiyle konakta yaşananlar izleyicinin dikkatini çekerken, Rosa’nın ölümle burun buruna gelmesi, Beliz’in gerçekleri tam anlamıyla öğrenip öğrenmediği heyecanla bekleniyor.

ETİKETLER
#dizi
#oyunculuk
#Belize
#Bahar Şahin
#Aynı Yağmurun Altında
#Medya
