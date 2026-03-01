Menü Kapat
TGRT Haber
 Selime Albayrak

Yayın gününde değişikliğe gidilmişti! Aynı Yağmur Altında dizisi bugün yeni gününde ekranlara geliyor

ATV ekranlarında reyting macerasına yeni başlayan Aynı Yağmur Altında dizisinin geçtiğimiz günlerde yayın gününde değişikliğe gidildiği duyurulmuştu. Pazartesi akşamları yayın hayatına başlayan Aynı Yağmur Altında dizisi bugün yeni gününde ekranlara gelecek. İşte detaylar…

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.03.2026
10:49
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
10:49

ekranlarının yeni iddialı dizisi Aynı Yağmur Altında, geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlamıştı. Yeni sezonunun büyük bir merakla beklenen projeleri arasında yer alan Aynı Yağmur Altında dizisi ilk olarak pazar akşamları seyirci karşısına çıkmıştı. Aynı Yağmur Altında dizisinin geçtiğimiz günlerde yayın gününde değişikliğe gidildiği duyurulmuştu. Pazartesi gününün rekortmeni Uzak Şehir ve büyük bir ilgiyle takip edilen Cennetin Çocukları dizileriyle rakip olan Aynı Yağmur Altında dizisinin yayın günü pazar olarak değiştirilmişti. Aynı Yağmur Altında dizisi bugün yeni gününde 4. bölümüyle ekranlara gelecek.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNİN YAYIN GÜNÜNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİ!

Yeni sezonun iddialı dizileri arasında yer alan Aynı Yağmur Altında, konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. ATV ekranlarının yeni projelerinden biri olarak izleyici karşısına çıkan Aynı Yağmur Altında dizisinin geçtiğimiz günlerde yayın gününde değişikliğe gidilmişti.

Yayın gününde değişikliğe gidilmişti! Aynı Yağmur Altında dizisi bugün yeni gününde ekranlara geliyor

Aynı Yağmur Altında dizisi hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla geçtiğimiz haftalarda ekran macerasına başlamıştı. Yayın hayatına pazartesi gününde başlayan dizinin yayın sürecinde değişikliğe gidildi. Henüz ilk bölümleriyle seyirci karşısına çıkan , oldukça radikal bir karara imza attı.

Yayın gününde değişikliğe gidilmişti! Aynı Yağmur Altında dizisi bugün yeni gününde ekranlara geliyor

Pazartesi akşamları Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir ve büyük bir ilgiyle takip edilen Cennetin Çocukları dizisine rakip olan Aynı Yağmur Altında, gün değişikliğine gitmeye karar verdi. Yeni gününde reytinglerdeki başarısını deneyecek olan dizinin erken final vermemek için mücadele ettiği öğrenildi.

Yayın gününde değişikliğe gidilmişti! Aynı Yağmur Altında dizisi bugün yeni gününde ekranlara geliyor

Yönetmen koltuğunda Ali Balcı’nın oturduğu Aynı Yağmur Altında dizisinin senaristinin de değiştiği ortaya çıktı. İlk bölümlerini Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal kaleme aldığı Aynı Yağmur Altında dizisinin yeni senaristi Mehmet Barış Günger oldu.

Yayın gününde değişikliğe gidilmişti! Aynı Yağmur Altında dizisi bugün yeni gününde ekranlara geliyor

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ BUGÜN YENİ GÜNÜNDE EKRANLARA GELİYOR!

İlk bölümüyle izleyiciden büyük ilgi gören Aynı Yağmur Altında dizisi, reytinglerde istediği başarıyı yakalayamadı. Dizinin reytingleri yükselmeyince erken final yerine öncelikle gün değişikliğine gidildi. ATV ekranlarında yeni bölüm fragmanı yayınlanan Aynı Yağmur Altında dizisinin pazar günleri yayınlanacağı duyuruldu.

Yayın gününde değişikliğe gidilmişti! Aynı Yağmur Altında dizisi bugün yeni gününde ekranlara geliyor

Aynı Yağmur Altında dizisinin reytinglerinin düşük gelmesi ve sıralamaların yükselememesi nedeniyle artık pazar günleri şansını deneyeceği öğrenildi. Pazar günleri ise Teşkilat, Sahtekarlar ve Rüya Gibi dizileri yayınlanıyor. Fakat Sahtekarlar ve Rüya Gibi dizilerinin final kararı alması Aynı Yağmur Altında dizisinin şansını artırdı. Bu nedenle Aynı Yağmur Altında dizisi yayına devam ederse tek rakibi Teşkilat olacak.

Yayın gününde değişikliğe gidilmişti! Aynı Yağmur Altında dizisi bugün yeni gününde ekranlara geliyor

Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Levent Ülgen, Bahar Şahin ve Taro Emir Tekin gibi birbirinden başarılı isimler yer aldığı Aynı Yağmur Altında dizisi bugün (1 Mart 2026) yeni gününde izleyici karşısına çıkacak. Yayın günü değişen Aynı Yağmur Altında dizisi her pazar saat 20.00'da seyircisiyle buluşacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cennetin Çocukları dizisinin konusu değişti mi? Hangi oyuncular Cennetin Çocukları dizisinden ayrıldı?
Eşref Rüya 35. bölüm fragmanı nefesleri kesti! Nisan’la yüzleşen Eşref vuruluyor
ETİKETLER
#atv
#dizi
#reyting
#Aynı Yağmur Altında
#Yayın Günü Değişikliği
#Medya
