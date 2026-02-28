Pazartesi akşamlarının sevilen başarılı yapımlarından biri olan Cennetin Çocukları dizisinde deprem etkisi. Dizinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu’nun ayrılmasının ardından senaryoda ve oyuncu kadrosunda değişikliğe gidildi. Tüm ekibin İstanbul’a gelmesiyle birlikte Cennetin Çocukları dizisi bitecek mi? soruları gelmeye başladı. Yapım ekibi sürpriz bir kararla hikayede değişikliğe gitmeye karar verdi. Motto yapım ekibinin aldığı kararla Cennetin Çocukları dizisinin konusu merak edilmeye başlandı. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin konusu değişti mi? Hangi oyuncular Cennetin Çocukları dizisinden ayrıldı?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN KONUSU DEĞİŞTİ Mİ?

İsmail Hacıoğlu’nun diziden ayrılmasından sonra İskender’in bağlantılı olduğu diğer karakterlerde durumdan etkilendi. Motto Yapım şirketinin aldığı karar doğrultusunda Cennetin Çocukları dizisinin konusunda değişikliğe gidilecek.

Cennetin Çocukları dizisinin ilk bölümünde İskender (İsmail Hacıoğlu) yeraltı dünyasının Demir’i tarafından uğradığı saldırı sonrası kendini başka bir yerde bulmuştu. Kamil adıyla kendisini bambaşka bir hayatın içinde bulan İskender, ikiz kardeşinin yerine geçmişti. Yeni ailesini yanında daha mutlu bir yaşam seçen İskender’in başına gelenler izleyiciye aktarılıyordu.

İsmail Hacıoğlu’nun yerine başrolde oynayacak olan Alperen Duymaz, yeni çekilecek bölümlerde Kamil karakteriyle diziye dahil olacak. Kamil, uzun bir süre hafıza kaybına uğramış bir şekilde memleketine geri dönemeye hazırlanıyor. Kamil’i karşısında gören kasaba halkı, yaşadıkları şokla ne olduğunu anlayamayacaklar. Kamil’in geri dönüşü beraberinde neleri getirecek?

HANGİ OYUNCULAR CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNDEN AYRILDI?

İsmail Hacıoğlu’nun gidişiyle birlikte diziden 4 kişi daha ayrıldı. Cennetin Çocukları dizisinin konusunun değişmesinden kaynaklı olarak Gönül rolünü oynayan başrol kadın oyuncu Özgü Kaya da ekibe veda ediyor. Özgü Kaya’nın gidişiyle Gönül karakterinin ailesi de Cennetin Çocukları dizisinden ayrılıyor. Gönül’ün anne ve babasını oynayan Yeşim Gül ve Alper Türedi de projeden ayrılıyor.

Cennetin Çocukları‘nda hikâyesi biten bir diğer oyuncular ise Ali Düşenkalkar ve Yurdaer Okur oldu. Baytar Ahmet’in bacanağı ve Süleyman karakterleriyle ekranlara gelen oyuncular yeni bölümlerde yer almayacak.

CENNETİN ÇOCUKLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ekranların dikkat çeken yapımlarından Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizi ekibinin önümüzdeki hafta yeniden sete çıkacağı öğrenilirken, yayın akışındaki değişiklik nedeniyle dizinin bir süre ekranlarda olmayacağı belirtildi.

Haftaya planlanan futbol maçı yayını sebebiyle dizinin stoklanan 2. bölümünün 9 Mart tarihinde izleyiciyle buluşması bekleniyor. Ayrıca 16 Mart tarihinde yayınlanacak bölümde Alperen Duymaz’ın yer aldığı sahnelerin ekranlara geleceği açıklandı.