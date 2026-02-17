Aynı Yağmur Altında dizisi için flaş karar! Aynı Yağmur Altında dizisi final mı yapıyor?

ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Aynı Yağmur Altında dizisi için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İlk iki bölümüyle izleyici karşısına çıkan yapım, sosyal medyada gelen eleştiriler ve beklentilerin altında kalan reyting sonuçları sonrası değişiklik kararı aldı.

Dizinin senaryosu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal imzası taşırken, yapım ekibinin hikâyede revizyona gitmek için senarist değişikliğine hazırlandığı öğrenildi. Yaşanılan gelişme sonrası “Aynı Yağmur Altında final mi yapıyor?” sorusu gündeme geldi.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ SENARİST DEĞİŞİKLİĞİ

ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Burak Tozkoparan ile Nilsu Berfin Aktaş’ın yer aldığı Aynı Yağmur Altında dizisinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İlk bölümlerinin ardından sosyal medyada yapılan eleştirilere maruz kalan dizi, senarist değişikliğine gitme kararı aldı.

Kulislerden sızan bilgilere göre dizi, 4. bölüm itibarıyla senarist değişikliğine gidecek. Hikâyede yapılacak revizyonla birlikte izleyici ilgisinin artırılması hedefleniyor. Aynı Yağmur Altında dizisi için iddialar bununla da sınırlı değil. Yeni senaryo hamlesinin istenilen etkiyi oluşturmaması halinde yapımın 5. bölümde final yapabileceği konuşuluyor.

Henüz resmi bir final açıklaması yapılmazken, gözler hem 4. bölümdeki senaryo değişimine hem de gelecek reyting sonuçlarına çevrildi. Dizinin kaderi önümüzdeki haftalarda netleşecek.

AYNI YAĞMUR ALTINDA 2. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ali ve Rosa’nın aşkı kısa sürede alevlenirken, çevrelerindeki dengeler de aynı hızla değişmeye başlıyor. Koray’ın tehditleri ise Rosa’yı dönüşüolmayan bir kararın eşiğine sürüklüyor. Sevdiği adamla hayal kuran genç kadın, yine sevdiği adamı korumak için kendini Koray’la nikah masasında buluyor.

İki ailenin geçmişten gelen kırılmaları ve güç savaşları, Ali ve Rosa’nın ilişkisini daha da karmaşık bir hale getirirken; Rosa’nın sevdiği adam için göze aldığı fedakarlık, yaşanacakların en büyük kırılma noktası olacak.

AYNI YAĞMUR ALTINDA OYUNCU KADROSU

Nilsu Berfin Aktaş - Rosa Sofia Martinez

Burak Tozkoparan - Ali Aydan

Hülya Avşar - Fazilet

Fikret Kuşkan - Umur Karanoğlu

Deniz Uğur - Hümeyra

Levent Ülgen - Faik Aydan

Erkan Can - Mürsel Duran

Mine Çayıroğlu - Tülin Karanoğlu

Taro Emir Tekin - Koray Karanoğlu

Bahar Şahin - Beliz Karanoğlu

Sarp Bozkurt - Bülent

Birand Tunca - Kerem Aydan

Türkü Turan - Seray

Selin Işık - Rana

Rızacan Durmuş - Efe