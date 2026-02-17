Aynı Yağmur Altında dizisi için flaş karar! Aynı Yağmur Altında dizisi final mı yapıyor?

Kategoriler
ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Aynı Yağmur Altında dizisi için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İlk iki bölümüyle izleyici karşısına çıkan yapım, sosyal medyada gelen eleştiriler ve beklentilerin altında kalan reyting sonuçları sonrası değişiklik kararı aldı.
Dizinin senaryosu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal imzası taşırken, yapım ekibinin hikâyede revizyona gitmek için senarist değişikliğine hazırlandığı öğrenildi. Yaşanılan gelişme sonrası “Aynı Yağmur Altında final mi yapıyor?” sorusu gündeme geldi.
ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Burak Tozkoparan ile Nilsu Berfin Aktaş’ın yer aldığı Aynı Yağmur Altında dizisinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İlk bölümlerinin ardından sosyal medyada yapılan eleştirilere maruz kalan dizi, senarist değişikliğine gitme kararı aldı.
Kulislerden sızan bilgilere göre dizi, 4. bölüm itibarıyla senarist değişikliğine gidecek. Hikâyede yapılacak revizyonla birlikte izleyici ilgisinin artırılması hedefleniyor. Aynı Yağmur Altında dizisi için iddialar bununla da sınırlı değil. Yeni senaryo hamlesinin istenilen etkiyi oluşturmaması halinde yapımın 5. bölümde final yapabileceği konuşuluyor.
Henüz resmi bir final açıklaması yapılmazken, gözler hem 4. bölümdeki senaryo değişimine hem de gelecek reyting sonuçlarına çevrildi. Dizinin kaderi önümüzdeki haftalarda netleşecek.
Ali ve Rosa’nın aşkı kısa sürede alevlenirken, çevrelerindeki dengeler de aynı hızla değişmeye başlıyor. Koray’ın tehditleri ise Rosa’yı dönüşüolmayan bir kararın eşiğine sürüklüyor. Sevdiği adamla hayal kuran genç kadın, yine sevdiği adamı korumak için kendini Koray’la nikah masasında buluyor.
İki ailenin geçmişten gelen kırılmaları ve güç savaşları, Ali ve Rosa’nın ilişkisini daha da karmaşık bir hale getirirken; Rosa’nın sevdiği adam için göze aldığı fedakarlık, yaşanacakların en büyük kırılma noktası olacak.
Nilsu Berfin Aktaş - Rosa Sofia Martinez
Burak Tozkoparan - Ali Aydan
Hülya Avşar - Fazilet
Fikret Kuşkan - Umur Karanoğlu
Deniz Uğur - Hümeyra
Levent Ülgen - Faik Aydan
Erkan Can - Mürsel Duran
Mine Çayıroğlu - Tülin Karanoğlu
Taro Emir Tekin - Koray Karanoğlu
Bahar Şahin - Beliz Karanoğlu
Sarp Bozkurt - Bülent
Birand Tunca - Kerem Aydan
Türkü Turan - Seray
Selin Işık - Rana
Rızacan Durmuş - Efe