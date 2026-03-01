Menü Kapat
TGRT Haber
 Selime Albayrak

Eşref Rüya 35. bölüm fragmanı nefesleri kesti! Nisan'la yüzleşen Eşref vuruluyor

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya’nın 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin büyük bir heyecanla beklediği fragmana Eşref’in Nisan’la yüzleştikten sonra vurulması damga vurdu. Peki, Eşref yaşayacak mı? İşte detaylar…

Fatimatüzzehra Maslak
01.03.2026
08:32
01.03.2026
08:34

Eşref Rüya dizisi ekranlarında tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. En son 34. bölümüyle izleyici karşısına çıkan fenomen dizinin 35. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyicilerin günlerdir beklediği 35. bölüm fragmanı adeta nefesleri kesti. Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen dizi, 34. bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. En son Nisan’ın muhbir olduğunun ortaya çıkmasıyla son bulan bölümün ardından yeni bölüm fragmanı dikkat çekti. Herkesin büyük bir heyecanla beklediği fragmana Eşref’in Nisan’la yüzleştikten sonra vurulması damga vurdu. Dizinin sıkı takipçileri ise “Eşref yaşayacak mı?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Eşref Rüya dizisi 35. bölüm fragmanına dair detayları sizin için araştırdık. İşte Eşref Rüya dizisi yeni bölüm fragmanı hakkında bilinmeyenler…

EŞREF RÜYA 35. BÖLÜM FRAGMANI NEFESLERİ KESTİ!

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya, geçtiğimiz günlerde 34. bölümüyle seyirciyle buluşmuştu. Yayınlandığı günden bu yana etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken fenomen dizinin 35. bölüm fragmanı da merak edilmişti.

Eşref Rüya 35. bölüm fragmanı nefesleri kesti! Nisan’la yüzleşen Eşref vuruluyor

Çarşamba akşamlarının reytinglerde zirve yapan fenomen dizisi , yeni bölümleriyle nefesleri kesmeye devam ediyor. Son olarak 34. bölümüyle ekranlara gelen Eşref Rüya dizisinin 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Adeta nefesleri kesen fragman dizinin sıkı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Eşref Rüya 35. bölüm fragmanı nefesleri kesti! Nisan’la yüzleşen Eşref vuruluyor

Kanal D ekranlarında her Çarşamba saat 20.00’da izleyici karşısına çıkan Eşref Rüya dizisi, heyecan dolu son bölümüyle izleyiciden tam puan almayı başardı. Yayınlanan 34. bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitleyen dizinin son bölümünde; Nisan’ın Eşref’i koruma çabalarına rağmen, Eşref gözaltına alınmıştı. Bu sırada Nisan’ın muhbirliği ortaya çıkmıştı.

Eşref Rüya 35. bölüm fragmanı nefesleri kesti! Nisan’la yüzleşen Eşref vuruluyor

Eşref başta olmak üzere tüm ekip neye uğradığını şaşırırken, Nisan kendini savunmaya çalışsa da Çiğdem’in öne sürdüğü ses kayıtları, Nisan’ın işini bir hayli zorlaştırmıştı. Diğer yandan Eşref, uğradığı ihanet karşısında büyük bir sessizliğe bürünmüştü. Eşref’in yokluğundan yararlanan İhtiyar ise Yetimler’in karşısına getireceği yeni isimle tüm dengeleri değiştirecek sarsıcı bir hamle yapmıştı. Eşref’in Nisan’ın ne zaman Rüya olduğunu öğreneceği ise izleyici tarafından merak edilmişti.

Eşref Rüya 35. bölüm fragmanı nefesleri kesti! Nisan’la yüzleşen Eşref vuruluyor

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN 35. BÖLÜMÜNDE NİSAN’LA YÜZLEŞEN EŞREF VURULUYOR!

Başrollerinde ve ’in yer aldığı Eşref Rüya dizisinin son bölümü heyecan dolu sahneleriyle izleyici karşısına çıkmıştı. En son Nisan’ın muhbir olduğunun ortaya çıkmasıyla son bulan bölümün ardından yeni bölüm fragmanı dikkat çekti.

Eşref Rüya 35. bölüm fragmanı nefesleri kesti! Nisan’la yüzleşen Eşref vuruluyor

Herkesin büyük bir heyecanla beklediği fragmana Eşref’in Nisan’la yüzleştikten sonra vurulması damga vurdu. Dizinin sıkı takipçileri ise “Eşref yaşayacak mı?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Eşref Rüya 35. bölüm fragmanı nefesleri kesti! Nisan’la yüzleşen Eşref vuruluyor

Eşref Rüya 35. bölüm fragmanında; Eşref, Nisan'ın muhbir olduğunu öğrendikten sonra Nisan'dan her şeyi dinlemek ister ve onunla yüzleşmeye götürür. Nisan başından geçenleri olduğu gibi Eşref'e anlatır ama Eşref, Nisan'ın ellerinden bir kere ölmüştür zaten... Bulundukları yere baskın yapan polis, Eşref'i vurur.

Eşref’in yaşayıp yaşamayacağı ise yayınlanan yeni bölümde ortaya çıkacak. Eşref Rüya özetsiz yeni bölümüyle çarşamba günü 20.00'da Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

