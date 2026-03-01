Eşref Rüya 35. bölüm fragmanı nefesleri kesti! Nisan’la yüzleşen Eşref vuruluyor

Eşref Rüya dizisi Kanal D ekranlarında tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. En son 34. bölümüyle izleyici karşısına çıkan fenomen dizinin 35. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyicilerin günlerdir beklediği 35. bölüm fragmanı adeta nefesleri kesti. Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen dizi, 34. bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. En son Nisan’ın muhbir olduğunun ortaya çıkmasıyla son bulan bölümün ardından yeni bölüm fragmanı dikkat çekti. Herkesin büyük bir heyecanla beklediği fragmana Eşref’in Nisan’la yüzleştikten sonra vurulması damga vurdu. Dizinin sıkı takipçileri ise “Eşref yaşayacak mı?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Eşref Rüya dizisi 35. bölüm fragmanına dair detayları sizin için araştırdık. İşte Eşref Rüya dizisi yeni bölüm fragmanı hakkında bilinmeyenler…

EŞREF RÜYA 35. BÖLÜM FRAGMANI NEFESLERİ KESTİ!

Eşref başta olmak üzere tüm ekip neye uğradığını şaşırırken, Nisan kendini savunmaya çalışsa da Çiğdem’in öne sürdüğü ses kayıtları, Nisan’ın işini bir hayli zorlaştırmıştı. Diğer yandan Eşref, uğradığı ihanet karşısında büyük bir sessizliğe bürünmüştü. Eşref’in yokluğundan yararlanan İhtiyar ise Yetimler’in karşısına getireceği yeni isimle tüm dengeleri değiştirecek sarsıcı bir hamle yapmıştı. Eşref’in Nisan’ın ne zaman Rüya olduğunu öğreneceği ise izleyici tarafından merak edilmişti.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN 35. BÖLÜMÜNDE NİSAN’LA YÜZLEŞEN EŞREF VURULUYOR!

Eşref Rüya 35. bölüm fragmanında; Eşref, Nisan'ın muhbir olduğunu öğrendikten sonra Nisan'dan her şeyi dinlemek ister ve onunla yüzleşmeye götürür. Nisan başından geçenleri olduğu gibi Eşref'e anlatır ama Eşref, Nisan'ın ellerinden bir kere ölmüştür zaten... Bulundukları yere baskın yapan polis, Eşref'i vurur.

Eşref’in yaşayıp yaşamayacağı ise yayınlanan yeni bölümde ortaya çıkacak. Eşref Rüya özetsiz yeni bölümüyle çarşamba günü 20.00'da Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.