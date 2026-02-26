Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 26.02.2026

Yeraltı, Eşref Rüya'yı tahtından etti! Çarşamba'nın yeni sahibi belli oldu

Yeraltı, yeni bölümüyle adeta ekranlar damga vurdu. Özellikle Çarşamba günün reyting rekortmeni olan Eşref Rüya'yı tahtından etti. İşte Çarşamba'nın yeni sahibi…

Yeraltı, Eşref Rüya’yı tahtından etti! Çarşamba’nın yeni sahibi belli oldu
Haber Merkezi
26.02.2026
saat ikonu 15:27
26.02.2026
saat ikonu 15:27

Haftanın en çok izlenme alan günlerinden biri olan Çarşamba günü reyting savaşlarında kazanan belli oldu. NOW TV’nin yeni dizisi olan Yeraltı, Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya’yı adeta tahtından etti. Reyting savaşlarında Çarşamba günün yeni sahibi belli oldu. İşte detaylar…

YERALTI, EŞREF RÜYA’YI TAHTINDAN ETTİ!

Yeraltı, , Kuruluş Orhan ve Sahipsizler yeni bölümleriyle dün akşam ekranlara geldi. Haftanın en çok izlenme alan günlerinden biri olan Çarşamba gününün reyting savaşlarında ise kazanan belli oldu.

Yeraltı, Eşref Rüya’yı tahtından etti! Çarşamba’nın yeni sahibi belli oldu

Yeraltı, Eşref Rüya’yı tahtından etti. Adeta Çarşamba günün yüksek reytingler alan dizisi Eşref Rüya, son zamanlarda izleyicinin dikkatini çekmemeye başladı. Sosyal medyada da dizinin Eşref ve Nisan aşkını çok uzattığı konusunda paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Yeraltı, Eşref Rüya’yı tahtından etti! Çarşamba’nın yeni sahibi belli oldu

Reyting sonuçlarının açıklanmasıyla Çarşamba günün kazanan ismi Yeraltı oldu. Galatasaray-Juventus maçı dikkat çekse de Yeraltı dizisi, 7.14 alarak günün en çok izlenen dizisi oldu. Ardından Eşref Rüya, 6.88 alarak ikinci sıraya yerleşti.

Yeraltı, Eşref Rüya’yı tahtından etti! Çarşamba’nın yeni sahibi belli oldu

ÇARŞAMBA’NIN YENİ SAHİBİ BELLİ OLDU

Çarşamba akşamları ekranlara gelen Yeraltı, Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Sahipsizler dizileri reyting savaşlarında en çok dikkat çeken yapımlar oluyor. Özellikle de son zamanlarda yayınlanan Yeraltı dizisi, izleyici tarafından yoğun ilgi görüyor.

Yeraltı, Eşref Rüya’yı tahtından etti! Çarşamba’nın yeni sahibi belli oldu

Çarşamba’nın yeni sahibi olan Yeraltı, uzun süredir üst sıralarda yer alan Eşref Rüya’yı tahtından etti. Uzun süredir Nisan ve Eşref aşkı arasında devam ettiği iddia edilen dizi izleyicinin dikkatini çekmemeye başladı. Geçtiğimiz aylarda yayınlanmaya başlayan Yeraltı, şimdilerde zirvenin yeni sahibi oldu.

Yeraltı, Eşref Rüya’yı tahtından etti! Çarşamba’nın yeni sahibi belli oldu

YERALTI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeni sezonun en merak edilerek izlenen dizisi Yeraltı dizisi, Bozo’nun Haydar Ali için kurşunun önüne atlaması, Yeraltı’nda tüm ezberleri bozdu. Kurşun Haydar Ali es geçse de iki aile arasında hesap daha kapanmadı. Bozo verdiği kararla herkesin dikkatini çekse de sakinlik zayıflık olarak görülerek yeni bir dönemin kapısını açtı.

Yeraltı, Eşref Rüya’yı tahtından etti! Çarşamba’nın yeni sahibi belli oldu

Haydar Ali, kendisi için ölümü bile göze alan adama karşı borç ve vicdan arasında sıkışıp kalır. Diğer bir yandan Ceylan, eşinin yaptığı fedakârlığı çözmeye çalışsa da istediğini alamaz. Sultan, geçmişiyle yüzleşirken, bazı kapıları da tamamen kapatır.

