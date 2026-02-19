Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

İsmail Saymaz Hülya Avşar'ı eleştirdi! İlk sert tepki Helin Avşar'dan geldi

Gazeteci İsmail Saymaz, Aynı Yağmur Altında dizisindeki sahne sebebiyle Hülya Avşar’ı eleştirdi. Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar ise İsmail Saymaz'a tepki göstererek, “Bu adama biri bunun dizi olduğunu söyleyebilir mi?" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsmail Saymaz Hülya Avşar'ı eleştirdi! İlk sert tepki Helin Avşar'dan geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 12:44
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 12:44

Başrolünde , Deniz Uğur, Nilsu Berfin Aktaş gibi isimlerin yer aldığı Aynı Yağmur Altında yayınlandığı günden itibaren çok konuşuldu. Gazeteci , programında Hülya Avşar’ı sert sözlerle eleştirdi. Hülya Avşar'ın başrol oynadığı dizinin sahneleri üzerinden Avşar'ı eleştiren İsmail Saymaz!a ilk tepki ise Helin Avşar'dan geldi.

İSMAİL SAYMAZ, HÜLYA AVŞAR'I ELEŞTİRDİ

Aynı Yağmur Altında dizisinin son bölümü sosyal medyayı salladı. İsmail Saymaz dizinin başrol oyuncusu Hülya Avşar'ı "Kardeşim 70 yaşına geldin sen? Toplumun bu kadar olur mu dediği türlü türlü hallere girmişsin yaptığın işlere bak?" sözleriyle eleştirdi.

İsmail Saymaz Hülya Avşar'ı eleştirdi! İlk sert tepki Helin Avşar'dan geldi

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar ise daha fazla dayanamadı. Helin Avşar, İsmail Saymaz'a seslendi ve “Bu adama biri bunun dizi olduğunu söyleyebilir mi? Orada 100 oyuncu var. Neden Hülya Avşar’ı ağzına takmış. Yaptırdığı okullardan, okuttuğu çocuklardan haberdar mı? Sen gazeteci misin şimdi?” dedi.

İsmail Saymaz Hülya Avşar'ı eleştirdi! İlk sert tepki Helin Avşar'dan geldi

HELİN AVŞAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2 Kasım 1980, Ankara doğumlu Helin Avşar, sanatçı Hülya Avşar'ın kız kardeşidir. Bir dönem bir reklam ajansında staj yaptı. Esas iş olarak tekstille ilgilendi. Nişantaşı'nda kendi tasarımlarını sattığı bir butik mağaza açtı.

İsmail Saymaz Hülya Avşar'ı eleştirdi! İlk sert tepki Helin Avşar'dan geldi

AYNI YAĞMUR ALTINDA OYUNCULARI

  • Nilsu Berfin Aktaş - Rosa Sofia Martinez
  • Burak Tozkoparan - Ali Aydan
  • Hülya Avşar - Fazilet
  • Fikret Kuşkan - Umur Karanoğlu
  • Deniz Uğur - Hümeyra
  • Levent Ülgen - Faik Aydan
  • Erkan Can - Mürsel Duran
  • Mine Çayıroğlu - Tülin Karanoğlu
  • Taro Emir Tekin - Koray Karanoğlu
  • Bahar Şahin - Beliz Karanoğlu
  • Sarp Bozkurt - Bülent
İsmail Saymaz Hülya Avşar'ı eleştirdi! İlk sert tepki Helin Avşar'dan geldi
ETİKETLER
#hülya avşar
#İsmail Saymaz
#Televizyon Dizileri
#Aynı Yağmur Altında
#Helin Avşar
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.