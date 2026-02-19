İsmail Saymaz Hülya Avşar'ı eleştirdi! İlk sert tepki Helin Avşar'dan geldi

Başrolünde Hülya Avşar, Deniz Uğur, Nilsu Berfin Aktaş gibi isimlerin yer aldığı Aynı Yağmur Altında yayınlandığı günden itibaren çok konuşuldu. Gazeteci İsmail Saymaz, programında Hülya Avşar’ı sert sözlerle eleştirdi. Hülya Avşar'ın başrol oynadığı dizinin sahneleri üzerinden Avşar'ı eleştiren İsmail Saymaz!a ilk tepki ise Helin Avşar'dan geldi.

İSMAİL SAYMAZ, HÜLYA AVŞAR'I ELEŞTİRDİ

Aynı Yağmur Altında dizisinin son bölümü sosyal medyayı salladı. İsmail Saymaz dizinin başrol oyuncusu Hülya Avşar'ı "Kardeşim 70 yaşına geldin sen? Toplumun bu kadar olur mu dediği türlü türlü hallere girmişsin yaptığın işlere bak?" sözleriyle eleştirdi.

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar ise daha fazla dayanamadı. Helin Avşar, İsmail Saymaz'a seslendi ve “Bu adama biri bunun dizi olduğunu söyleyebilir mi? Orada 100 oyuncu var. Neden Hülya Avşar’ı ağzına takmış. Yaptırdığı okullardan, okuttuğu çocuklardan haberdar mı? Sen gazeteci misin şimdi?” dedi.

HELİN AVŞAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2 Kasım 1980, Ankara doğumlu Helin Avşar, sanatçı Hülya Avşar'ın kız kardeşidir. Bir dönem bir reklam ajansında staj yaptı. Esas iş olarak tekstille ilgilendi. Nişantaşı'nda kendi tasarımlarını sattığı bir butik mağaza açtı.

