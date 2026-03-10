Newcastle United Barcelona hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Newcastle United ile Barcelona bu akşam karşı karşıya gelecek. Mücadele İngiltere’nin Newcastle upon Tyne kentindeki St. James' Park Stadyumu’nda oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Newcastle United ile Barcelona arasındaki karşılaşma saat 23.00’te başlayacak. İngiltere’deki St. James' Park Stadyumu’nda oynanacak mücadele Tabii Spor platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Tabii Spor aboneliği bulunan kullanıcılar karşılaşmayı platform üzerinden canlı yayın ile takip edebilecek.

Tabii Spor platformuna erişmek için tabii.com adresi üzerinden üyelik oluşturmak veya mobil uygulamayı indirmek gerekiyor. Platform, akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve Smart TV’ler üzerinden kullanılabiliyor. Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra “Spor” sekmesi üzerinden canlı yayınlara ulaşılabiliyor ve karşılaşmalar internet bağlantısı üzerinden HD kalitesinde izlenebiliyor.

Newcastle United ile Barcelona arasındaki karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel kadroları da netleşti. Ev sahibi Newcastle United’da kalede Pope yer alırken savunma hattında Trippier, Thiaw, Botman ve Hall’un görev yapması bekleniyor. Orta sahada Willock, Tonali ve Joelinton üçlüsünün forma giymesi beklenirken hücum hattında Barnes, Wissa ve Gordon’un yer alması beklenen isimler arasında bulunuyor.

Barcelona tarafında ise kalede J. Garcia’nın görev alması bekleniyor. Savunmada E. Garcia, Cubarsi, Martin ve Cancelo’nun sahada olması beklenirken orta sahada Pedri ve Casado’nun görev yapması öngörülüyor. Hücum hattında ise Lamine Yamal, Lopez ve Raphinha’nın arkasında Robert Lewandowski’nin santrfor pozisyonunda yer alması bekleniyor.

Newcastle United ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı İngiltere’deki St. James Park Stadyumu’nda oynanacak. Futbolseverler karşılaşmayı Türkiye’de Tabii Spor platformu üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Platforma üye olan kullanıcılar internet üzerinden canlı yayınlara erişim sağlayabiliyor.

Newcastle United Barcelona maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: Univision Now

Arjantin: ViX

Azerbaycan: Ictimai TV

Fransa: Canal+ Foot

Norveç: TV2 Play

Nijerya: DStv Now

İki takım bu sezon Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasında karşı karşıya geldi. Eylül 2025’te St. James' Park’ta oynanan karşılaşmayı Barcelona 2-1 kazandı. Marcus Rashford’un attığı iki golle galibiyete ulaşan Barcelona karşısında Newcastle United’ın tek golü Anthony Gordon’dan geldi. Mücadelede Barcelona yüzde 61 topa sahip olurken toplam 18 şut çekti.

Şampiyonlar Ligi tarihinde iki ekip daha önce toplam 5 kez karşılaştı. Bu maçların 4’ünü Barcelona kazanırken Newcastle United sahadan 1 kez galibiyetle ayrıldı. Newcastle United turnuvanın lig aşamasını 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle tamamlayarak 14 puan topladı ve play-off turunda Qarabağ’ı 9-3 toplam skorla eleyerek son 16 turuna yükseldi. Barcelona ise lig aşamasında 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 16 puan topladı.