Trabzonspor Beşiktaş maç skoru kaç kaç? 6 gollü düello

Beşiktaş, 3-1 öne geçtiği Süper Lig'in 16. hafta maçında Trabzonspor ile deplasmanda 3-3 eşitlikle kaldı.

Beşiktaş, 18. dakikada Abraham ile üstünlüğü yakaladı. Cerny 22. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı.

Trabzonspor, 25. dakikada Muçi'nin golüyle umutlandı. Cerny 31. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-1'e taşıdı.

Beşiktaş, El Bilal Toure'nin 38. dakikada gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.

Trabzonspor, 63. dakikada Oulai ile durumu 3-2 yaptı. Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol 84. dakikada Zubkov'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor'un puanı 35 oldu. Beşiktaş ise 26 puana ulaştı.

Fatih Tekke'nin öğrencileri, ligin gelecek haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Siyah-beyazlılar Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.