Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den hakem çıkışı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Beşiktaş maçının ardından hakem kritiğinde bulundu. Karşılaşmanın son bölümündeki uzatmanın az olduğunu belirten genç çalıştırıcı, ayrıca takımının da detaylı bir analizini yaptı.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den hakem çıkışı!
Trabzonspor ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, zorlu maç özelinde önemli değerlendirmeler gerçekleştirdi.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den hakem çıkışı!

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN HAKEM ÇIKIŞI!

"En iyi maçlarımızdan biriydi. Aslında 11'e 11'ken de aynı. Yediğimiz goller, rakibimizin uzaklaştırdığı toplardı. İki tanesi bariz hata. Oluyor hata. Beklemediğimiz bir başlangıç oldu. Hakemden memnun değilim. Nedeni şu, uzatmalar. 10-12 dakika olması lazım. Uzatmayı az verdiler. Bugün konuşulması gereken çok pozitif konu var. Rakibin kırmızı karttan sonra şansı kalmadı, savunma şansı vardı. Bizim, kopmadan, istediğimiz her şeyi yapma şansımız vardı. Sadece bir kenarımız işledi. Ben oyundan herkesin keyif aldığını düşünüyorum. Galip gelebilirdik. 5-3 bile kazanabilirdik. Ancak kolay değil. Oyuncularımın isteği arzusu çok çok iyi. Sakatlarımız var. Çok da yorulduk. Beklemediğimiz bir şeydi. Kritik maçtı her iki takım için de... Çok çok da olumlu bir maçtı bir yandan. Hatalar da oluyor. Biz çok coşkulu başladık ama istemediğimiz anlarda yakalandık. Oyuncuların bir şey olmaz dediği anda... Onlara da bir şey yapamıyoruz. Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarından ziyade içeride oynamak, kazanma zorunluluğu oyuncuları baskı altına alabilir. Beşiktaş'ın geniş oynaması, her geldiklerinde gol yaptılar. Oyun olarak dönebilmek çok çok değerli. Folcarelli'nin sakatlığı oldu idare etti, son durumunu bilmiyorum. Onuachu ve Pina yerine oynayanlar iyi oynadı ama kendi ceza alanına sıkışmış Beşiktaş'a karşı Paul daha etkili bir seçenek olabilirdi. Onuachu, Pina, Savic'siz başlayıp bu kadar iyi oynamak beklediğim bir şeydi! Oyuncularımı tebrik ediyorum."

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den hakem çıkışı!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA KİM KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ?
El Bilal Toure, Ozan Tufan'a yaptığı müdahale sonrasında oyundan atılmıştı.
İlgili Haber
Trabzonspor-Beşiktaş maçından sonra Ümit Özat, Sergen Yalçın'a seslendi: "Taksi şoförlüğü yapsın!"
Nihat Kahveci'den Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından 'otobüs çektiler' yorumu!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
