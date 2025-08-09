Menü Kapat
Kuzey Kore'den Güney'e jest! Sınırdaki dev hoparlörler kaldırılıyor

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında yaşanan sınırdaki hoparlör gerilimi karşılıklı jestlerle son buluyor. Güney Kore'nin 5 Ağustos tarihinde hoparlörleri sınırdan kaldırması sonrası benzer bir hamle de Kuzey'den geldi. Kuzey Kore, Güney Kore'ye propaganda yayını yapmak ve gürültü çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine kurduğu hoparlörleri kaldırmaya başladı.

Kuzey Kore'den Güney'e jest! Sınırdaki dev hoparlörler kaldırılıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 14:44

’den ile yaşanan gerilimi azaltabilecek kritik bir hamle geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pyongyang’ın yayını yapmak ve gürültü çıkararak Güney’e rahatsızlık vermek amacıyla sınır bölgelerine kurduğu hoparlörleri kaldırmaya başladığı belirtilerek, "Bu sabah itibariyle Kuzey Kore ordusunun Güney Kore’ye karşı kullanılan hoparlörleri ön cephe bölgesinin bazı kesimlerinden söktüğü tespit edilmiştir" denildi.

Kuzey Kore’nin sınır bölgesine yerleştirdiği tüm hoparlörleri kaldırıp kaldırmayacağının henüz kesin olarak bilinmediği kaydedilen açıklamada, Güney Kore ordusunun gözlem faaliyetlerini sürdürdüğü vurgulandı.

Kuzey Kore'den Güney'e jest! Sınırdaki dev hoparlörler kaldırılıyor

GÜNEY, HOPARLÖRLERİ KALDIRMIŞTI

Öte yandan 4 Haziran’da göreve başlayan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung Kuzey Kore sınırında yapılan propaganda yayınlarını askıya alma talimatı vermişti. Son olarak, Güney Kore ordusu propaganda yayınları için kullanılan hoparlörlerin 5 Ağustos itibariyle sınır bölgelerinden kaldırıldığını duyurmuştu.

Güney Kore Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu adımın bölgedeki gerilimi azaltmayı amaçladığı belirtilerek, "Bu, ordumuzun teyakkuzda olma durumunu etkilemeden Koreler arası gerilimi hafifletebilecek pratik bir önlemdir" denilmişti.

Kuzey Kore'den Güney'e jest! Sınırdaki dev hoparlörler kaldırılıyor

GÜNEY VE KUZEY ARASINDAKİ HOPARLÖR GERİLİMİ

Güney Kore, Kuzey Kore'nin 2016 yılında yaptığı 4’üncü nükleer denemenin ardından sınır bölgelerine dev hoparlörler kurarak Kuzey Korelileri etkilemeye yönelik aralıklı propaganda yayınları yapmaya başlamıştı.

Seul yönetimi, Pyongyang’ın sınırdan çöp taşıyan balonlar göndermesine tepki olarak, 6 yıl aradan sonra ilk kez geçen yılın Haziran ayında hoparlörlü propaganda yayınlarına yeniden başlamıştı.

Misilleme yaparak sınır bölgesine hoparlörler kuran Kuzey Kore’nin Güney’e doğru propaganda yayınları yaptığı ve silah sesleri, çığlıklar, ürkütücü kahkahalar gibi gürültülü sesler yayınladığı kamuoyuna yansımıştı. İki ülke arasındaki hoparlörlü yayınlar bölgede gerilimi artırmıştı.

