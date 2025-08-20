Menü Kapat
 Berrak Arıcan

ABD'den Kuzey Kore'ye silah kaçakçılığı: Yakayı ele veren Çinlinin çevirmediği oyun yok!

ABD'den Kuzey Kore'ye yasa dışı silah, mühimmat ve askeri teknoloji kaçakçılığı yapan Çin vatandaşı Shenghua Wen 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Wen'in kendisine verilen görevler doğrultusunda hareket ettiği öğrenildi.

ABD'den Kuzey Kore'ye silah kaçakçılığı: Yakayı ele veren Çinlinin çevirmediği oyun yok!
20.08.2025
20.08.2025
vatandaşı Shenghua Wen'in para karşılığında 'den Kuzey Kore'ye yasa dışı silah, mühimmat ve askeri teknoloji ihraç ettiği ortaya çıktı. ABD’nin California eyalet mahkemesi, Wen'e 8 yıl hapis cezası verdi. California Merkez Bölge Savcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 42 yaşındaki Wen, Çin’deki Kuzey Kore Büyükelçiliği yetkilileriyle görüşerek Kuzey Kore’ye askeri malzeme temin etme talimatı aldı.

ABD'den Kuzey Kore'ye silah kaçakçılığı: Yakayı ele veren Çinlinin çevirmediği oyun yok!

ÖĞRENCİ VİZESİYLE ABD'YE GİRDİ

Wen, 2012 yılında öğrenci vizesi ile ABD’ye girdi. Öğrenci vizesi 2013 yılında bitmesine rağmen yasa dışı şekilde ülkede kalan Wen, 2022’de iki Kuzey Koreli yetkili ile çevrimiçi mesajlaşma platformu üzerinden yeniden irtibat kurdu. Kendisine verilen görevler doğrultusunda hareket eden Wen, 2023 yılında federal silah lisansı elde etmek amacıyla başkasının adını kullanarak 150 bin dolara bir iş yeri satın aldı.

SİLAHLARI 'BUZDOLABI' OLARAK BEYAN ETTİ

2023 yılında en az üç konteyner silahı Long Beach Limanı’ndan Çin’e, oradan da ’ye gönderen Wen, silah sevkiyatlarından birini "buzdolabı" adı altında sahte beyanla gerçekleştirdi. Bu sevkiyat Ocak 2024’te Hong Kong’a, oradan da Kuzey Kore’nin batı kıyısındaki Nampo kentine ulaştırıldı.

ABD'den Kuzey Kore'ye silah kaçakçılığı: Yakayı ele veren Çinlinin çevirmediği oyun yok!

2 MİLYON DOLAR PARA ALDI

Savcılık ayrıca, Wen’in geçtiğimiz yılın eylül ayında Kuzey Kore’ye göndermek üzere 60 bin adet 9 mm'lik mühimmat satın aldığını ve kimyasal tehdit tespit cihazı, el tipi geniş bant alıcı, sivil uçak motoru ile termal görüntüleme sistemi gibi hassas teknolojileri temin ettiğini veya temin etmeye çalıştığını belirtti.

Wen’in söz konusu yasa dışı faaliyetleri, Kuzey Kore’den gönderilen yaklaşık 2 milyon dolar karşılığında yürüttüğü ifade edildi. Haziran ayında hakkındaki suçlamaları kabul eden Wen’in "yasa dışı göçmen" statüsünde bulunduğu ABD’de Aralık 2024’ten bu yana tutuklu olduğu aktarıldı.

Kuzey Kore düğmeye bastı! Kim'den nükleer silahlanmada hızlanma çağrısı
Güney Kore ile sular durulmadı! Kuzey Kore resti çekti: Hoparlörleri kaldırmaya niyetimiz yok
#çin
#abd
#kuzey kore
#silah kaçakçılığı
#Terörizm
#Yasa Dışı Ihracat
#Dünya
