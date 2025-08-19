Menü Kapat
29°
Dünya
Editor
 | Berkay Alptekin

Kuzey Kore düğmeye bastı! Kim'den nükleer silahlanmada hızlanma çağrısı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatına tepki gösterdi. Kim, ülkesinin nükleer silahlanmasının hızlanması çağrısı yaptı.

Kuzey Kore düğmeye bastı! Kim'den nükleer silahlanmada hızlanma çağrısı
AA
19.08.2025
saat ikonu 10:33
19.08.2025
saat ikonu 10:33

lideri , ülkesinin Choe Hyon adlı 5 bin tonluk destroyer gemisinin silah sistemlerinin testlerini inceledi.

İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Kim, "Ulchi Özgürlük Kalkanı" adlı geniş kapsamlı ortak tatbikatıyla ve 'nin Kuzey Kore'ye karşı "düşmanca tutumunu sürdürdüğünü" savundu.

Kim, bu tatbikat aracılığıyla ABD ve Güney Kore'nin "savaş başlatma niyetini gösterdiğini" ileri sürerek, "güvenlik nedeniyle ülkesinin nükleer silahlanmasının hızlanması gerektiğini" belirtti.

TEHDİTLERE KARŞI TATBİKAT

ABD ve Güney Kore dün, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ortak savunma hazırlığını güçlendirmeyi amaçlayan yıllık Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS) tatbikatını başlatmıştı.

Tatbikatın 28 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor.

