İran, ABD'yi nükleer silahla tehdit etti: Saldırı olursa karşılık veririz

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanı ve eski Meclis Başkanı Ali Laricani, devlet televizyonunda katıldığı programda İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerinin ardından konuşan Laricani, İran’ın nükleer programının Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEA) denetiminde olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İran, nükleer anlaşma kapsamında UAEA denetimlerini ve protokollerini uygulamayı kabul etti. Anlaşma gereği bazı kısıtlamaları da kabul ettik ve buna karşılık bazı adımlar atılacağı taahhüt edildi. Ancak Trump yönetimi bu anlaşmayı bozdu.''

''İRAN NÜKLEER SİLAHA YÖNELMİYOR''

Laricani, İran’ın nükleer silah kapasitesine sahip olduğunu ancak Dini Lider Hamaney’in fetvasının bu yönde bir adım atılmasını yasakladığını vurgulayarak, "Fetva, siyasi talimatlardan farklıdır ve bildiğim kadarıyla Birleşmiş Milletler’de de kayıt altına alındı. Bugüne kadar da bu doğrultuda hareket edildi. Geçtiğimiz günlerde ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (Tulsi Gabbard) de İran’ın nükleer silaha yönelmediğini açıkladı. O halde ABD neyi iddia ediyor? Bana göre stratejik bir hata yapıyorlar. Biz hem bunun bir fetva olduğunu söyledik, hem Ajans denetimine tabiyiz hem de nükleer silah peşinde değiliz" dedi.

''SALDIRIYA KARŞILIK VERİRİZ''

ABD’ye uyarıda bulunan Laricani, "Eğer İran’ın nükleer programı konusunda yanlış bir adım atarsanız, ülkeyi bu yola itmiş olursunuz çünkü İran kendini savunmak zorunda kalır. Bunu kendi ellerinizle yapıyorsunuz oysa İran böyle bir niyet taşımıyor. Ancak baskıyı artırırsanız bu durum halkın güvenlik talebine dönüşür ve İran farklı bir karar almak zorunda kalabilir. Bu sizin de çıkarınıza olmaz. Eğer İsrail İran’a saldırır ya da böyle bir girişimde bulunursa, İran buna karşılık vermek zorunda kalır" dedi.

''SALDIRI, İRAN'I NÜKLEER SİLAH ÜRETMEYE YÖNLENDİRİR''

Laricani, herhangi bir saldırının İran’ı farklı bir yöne iteceğini belirterek, "Eğer İran’a karşı yanlış bir hamle yaparlarsa, ülkemizi buna karşı koymaya zorlamış olurlar. Kendileri de biliyor ki böyle bir saldırı İran’ı nükleer silah üretmeye yönlendirebilir" ifadelerini kullandı.

''BOMBARDIMANLA YOK EDİLEMEZ''

ABD’li yetkililerin tehditkar açıklamalarına tepki gösteren Laricani, "Bazı ABD’li yetkililer zaman zaman saldırgan açıklamalar yapıyor ve İran’ın nükleer programını sorguluyor. İran, bu teknolojiye kendi imkanlarıyla ulaştı ve bu bir bombardımanla yok edilebilecek bir şey değil" dedi.