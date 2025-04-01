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 | Berrak Arican

ABD ile AB arasında işler kızışıyor! Ek gümrük vergilerine karşı güçlü misilleme hazır

ABD'nin ek gümrük vergilerine karşılık Avrupa Birliği (AB) Komisyonu harekete geçti. Bakan Ursula von der Leyen, ABD'nin tarifelerine karşı güçlü bir biçimde misilleme yapmaya hazır olduklarını fakat önceliklerinin 'anlaşma' olduğunu söyledi.

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ABD ile AB arasında işler kızışıyor! Ek gümrük vergilerine karşı güçlü misilleme hazır
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 11:57

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda ABD ile ticari ilişkiler ve yeni tarifeler konusunda konuştu. ABD ile AB arasındaki çatışmayı kendilerinin başlatmadığını belirten von der Leyen, "Tarifelerin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bugün size mesajım, halkımızı ve refahımızı korumak için ihtiyacımız olan her şeye sahip olduğumuzdur." dedi.

''AB DÜNYANIN EN BÜYÜK TEK PAZARI''

Von der Leyen, AB'nin dünyanın en büyük tek pazarına sahip olduğunu, tarifelerle müzakere edecek ve buna karşı direnecek gücü bulunduğunu vurgulayarak, "Çıkarlarımızı ve değerlerimizi her zaman savunacağız." ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin şimdiye kadar çelik, alüminyum, otomobil ve otomobil parçaları ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi duyurduğunu hatırlatan von der Leyen, gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacak sonraki sektörlerin yarı iletkenler, ilaçlar ve kereste olacağını belirtti.

Von der Leyen, ABD'nin yarın da neredeyse bütün mallara ve dünyadaki birçok ülkeye uygulanacak "karşılıklı tarifeler" duyuracağına işaret ederek, ticaret dünyasında birçok sorun ve dengesizlik bulunduğunu, ancak bunlara karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

TARİFELER ENFLASYONU ARTIRACAK

Genel olarak tarife uygulamanın işleri daha kötü hale getireceğine dikkati çeken von der Leyen, "Tarifeler, halk tarafından ödenecek vergilerdir. Tarifeler sadece enflasyonu körükleyecek." dedi.

Von der Leyen, AB'nin tarifelere karşı stratejisi kapsamında ilk unsurunun müzakere olduğunu ve bu sorunları görüşmek istediklerini belirtti. "Karşı önlemler almaya hazırız." diyen von der Leyen, bütün seçeneklerin masada olduğuna işaret etti.

''AMACIMIZ MÜZAKEREYLE ÇÖZÜM''

Von der Leyen, tarifeler konusunda bir sonraki adıma ilişkin AB üyesi ülkelerin liderleri ile yakın temas halinde olduğuna dikkati çekerek, "ABD'nin yarınki duyurularını çok dikkatli bir şekilde değerlendirip yanıtımızı ayarlayacağız. Amacımız müzakereyle bir çözüm bulmak. Gerekirse çıkarlarımızı, halkımızı ve şirketlerimizi koruyacağız. Vereceğimiz karşılığın amacı konusunda çok net olmak istiyorum. Bu yüzleşmenin kimsenin çıkarına olmadığını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

''GEREKİRSE GÜÇLÜ MİSİLLEME İÇİN PLAN HAZIR''

Yapıcı bir çözümün herkesin faydasına olduğunu anımsatan von der Leyen, "Avrupa bu çatışmayı başlatmadı. İlle de misilleme yapmak istemiyoruz. Ancak gerekirse misilleme yapmak için güçlü bir planımız var ve bunu yaparız." diye konuştu.

Von der Leyen, diğer ortaklarla ticareti çeşitlendirmeye devam edeceklerini belirterek, tek pazarı daha da derinleştireceklerini sözlerine ekledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Donald Trump'ın yeni gümrük vergileri kararı nedir?
ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına uygulamaya karar verdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi resmen yürürlüğe girdi. Dünyadaki ticaret savaşını büyütmesi beklenen adım, ülkeye giren tüm çelik ve alüminyum ürünleri için ve her ülkeye istisnasız olarak uygulanacak.
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