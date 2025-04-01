Trump bir kez daha Putin'i tehdit etti! B planını uygulamaya hazır

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da ateşkes için çabaları devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir türlü anlaşmaya varamayan Trump, Rus lideri bir kez daha tehdit etti. Trump, ateşkes olmazsa Rusya'ya ek gümrük vergisi getireceğini söyledi. Ukrayna ile nadir elementler anlaşmasında da henüz imzalar atılamadı.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim sürecinde ''24 saatte savaşı bitirebilirim'' dese de Ukrayna ve Rusya ile henüz anlaşamadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ateşkese ikna edemeyen Trump, Rus lideri ek gümrük vergisiyle tehdit etti. Ukrayna'da ateşkes olmazsa Rus petrolüne dolaylı yoldan ikinci kez ek gümrük vergisi getireceğini söyledi.

''GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMAK İSTEMİYORUM!''

ABD Başkanı, "Onu anlaşma yaparken görmek istiyorum. Haftada 2 bin 500 kişi hayatını kaybediyor. Ateşkesi kabul edeceğinden emin olmak istiyorum... Edeceğini de düşünüyorum. İkinci kez Rus petrolüne gümrük vergisi uygulamak istemiyorum. Ancak işini yapmadığını düşünürsem bunu yaparım." dedi.

UKRAYNA ANLAŞMADA DEĞİŞİKLİK İSTİYOR

Putin'i ikna edemeyen Trump, Ukrayna ile henüz nadir elementler anlaşmasında imzaların atılmadığını hatırlatarak, Kiev yönetiminin anlaşmayı tekrar müzakere etmek istemek istediğini söyledi. Trump, Ukrayna'nın nadir elementler anlaşması için NATO'ya giriş kartı istediğini belirtti ve NATO'ya girme isteklerinin savaşın nedeni olduğunu vurguladı.

İLK YURT DIŞI ZİYARETİ SUUDİ ARABİSTAN'A

Öte yandan ABD lideri, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapacağını ve Amerikan ekonomisine 1 trilyon dolarlık getiri sağlayacak yatırım anlaşması imzalanacağını duyurdu. Amerikan Başkanı Suudi Arabistan'dan sonra Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçecek. Bu iki ülkede de benzer anlaşmalar imzalanacak.

FRANSA, ABD'YE BENZİYOR

Fransa'da aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'e verilen 5 yıllık seçim yasağı cezasına da değinen Trump, ABD'ye benzeterek, kendisi hakkında açıklan davalara gönderme yaptı, "Bu ülkeye çok benziyor" dedi.