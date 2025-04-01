Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

Trump bir kez daha Putin'i tehdit etti! B planını uygulamaya hazır

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da ateşkes için çabaları devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir türlü anlaşmaya varamayan Trump, Rus lideri bir kez daha tehdit etti. Trump, ateşkes olmazsa Rusya'ya ek gümrük vergisi getireceğini söyledi. Ukrayna ile nadir elementler anlaşmasında da henüz imzalar atılamadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump bir kez daha Putin'i tehdit etti! B planını uygulamaya hazır
KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 09:19

ABD Başkanı Donald Trump, seçim sürecinde ''24 saatte savaşı bitirebilirim'' dese de Ukrayna ve Rusya ile henüz anlaşamadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ateşkese ikna edemeyen Trump, Rus lideri ek gümrük vergisiyle tehdit etti. Ukrayna'da ateşkes olmazsa Rus petrolüne dolaylı yoldan ikinci kez ek gümrük vergisi getireceğini söyledi.

''GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMAK İSTEMİYORUM!''

ABD Başkanı, "Onu anlaşma yaparken görmek istiyorum. Haftada 2 bin 500 kişi hayatını kaybediyor. Ateşkesi kabul edeceğinden emin olmak istiyorum... Edeceğini de düşünüyorum. İkinci kez Rus petrolüne gümrük vergisi uygulamak istemiyorum. Ancak işini yapmadığını düşünürsem bunu yaparım." dedi.

UKRAYNA ANLAŞMADA DEĞİŞİKLİK İSTİYOR

Putin'i ikna edemeyen Trump, Ukrayna ile henüz nadir elementler anlaşmasında imzaların atılmadığını hatırlatarak, Kiev yönetiminin anlaşmayı tekrar müzakere etmek istemek istediğini söyledi. Trump, Ukrayna'nın nadir elementler anlaşması için NATO'ya giriş kartı istediğini belirtti ve NATO'ya girme isteklerinin savaşın nedeni olduğunu vurguladı.

İLK YURT DIŞI ZİYARETİ SUUDİ ARABİSTAN'A

Öte yandan ABD lideri, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapacağını ve Amerikan ekonomisine 1 trilyon dolarlık getiri sağlayacak yatırım anlaşması imzalanacağını duyurdu. Amerikan Başkanı Suudi Arabistan'dan sonra Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçecek. Bu iki ülkede de benzer anlaşmalar imzalanacak.

FRANSA, ABD'YE BENZİYOR

Fransa'da aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'e verilen 5 yıllık seçim yasağı cezasına da değinen Trump, ABD'ye benzeterek, kendisi hakkında açıklan davalara gönderme yaptı, "Bu ülkeye çok benziyor" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran'dan Trump'ın saldırı tehditlerine cevap! Gerilim yükseliyor, savaş çanları çalıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Putin'in önerisi Trump'ı çileden çıkardı: Çok kızgın ve öfkeliyim!

Sıkça Sorulan Sorular

Trump, Putin'e neden sinirlendi?
Putin'in Ukrayna'da bir geçiş hükümeti kurulması çağrısına sinirlendiğini söyleyen Trump, bu önerinin kendisini çok öfkelendirdiğini dile getirdi.
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.