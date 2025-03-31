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 | Berrak Arican

Putin'in önerisi Trump'ı çileden çıkardı: Çok kızgın ve öfkeliyim!

ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini söylemesinin ardından Rus lidere kızgın olduğunu dile getirdi. Putin'e kızgınlığının sebebini de açıklayan Trump, İran'a ise tehditler savurdu.

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Putin'in önerisi Trump'ı çileden çıkardı: Çok kızgın ve öfkeliyim!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 09:24

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu hafta yeniden görüşeceğini açıkladı. Fakat Trump, Rus lidere çok sinirli olduğunu da ifade etti. Putin'in Ukrayna'da bir geçiş hükümeti kurulması çağrısına sinirlendiğini söyleyen Trump, bu önerinin kendisini çok öfkelendirdiğini dile getirdi. Putin'in de bu durumdan haberdar olduğunu ifade eden Trump, Putin'e bir de mesaj verdi. ABD'li lider, Putin'in doğru şeyleri yaparsa öfkesinin son bulacağını söyledi.

B PLANI VERGİ

NBC News kanalına verdiği röportajda Trump, eğer Putin ile anlaşmaya varamazsa Rus petrolüne yeni gümrük vergileri getireceğini de açıkladı.

Trump, "Eğer Rusya ve ben Ukrayna'da akan kanı durdurma konusunda bir anlaşmaya varamazsak ve bunun Rusya'nın suçu olduğunu düşünürsem ki olmayabilir ama eğer öyle görürsem, Rusya’dan çıkan tüm petrole ikincil gümrük vergileri koyacağım. Rusya'dan petrol alırsanız, ABD'de iş yapamazsınız" ifadelerini kullandı.

İRAN'A TEHDİT: ANLAŞMA YOKSA BOMBA VAR

Trump, İran'ı ise saldırıyla tehdit etti. ABD'li lider, İran'ın nükleer programı konusunda geçen hafta doğrudan müzakere teklifini reddetmesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD ile bir anlaşmaya varmaması halinde İran'ı "eşi benzeri görülmemiş" bir bombardımanla ve ikincil gümrük vergileriyle tehdit etti.

İranlı ve ABD'li yetkililer arasında görüşmelerin sürdüğünü belirten Trump, "Eğer bir anlaşma yapmazlarsa bombalama olacak. Daha önce hiç görmedikleri türden bir bombalama olacak. Anlaşma yapılmazsa, dört yıl önce yaptığım gibi onlara tekrar ikincil gümrük vergileri uygulama seçeneğim var" ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

İran, Donald Trump'ın mektubuna cevap verdi mi?
İran, Trump'ın Umman aracılığıyla gönderdiği ve Tahran'ı yeni bir nükleer anlaşmaya davet eden mektubuna yanıt vermiş, "maksimum baskı" kampanyası ve askeri tehditler altında doğrudan müzakerelere girmeyeceğini net bir şekilde ifade etmişti.
ETİKETLER
#petrol
#ukrayna
#rusya
#abd
#iran
#vladimir putin
#gümrük vergisi
#donald-trump
#Nükleer Anlaşma
#Dünya
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