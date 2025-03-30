Trump'tan İran'a sert tehdit: Anlaşma olmazsa bombalar yağacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programı konusundaki müzakerelerde bir anlaşmaya varılmaması durumunda ülkeyi ağır bir şekilde bombalamakla tehdit etti. Trump, İranlı yetkililerle görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, anlaşma olmazsa "daha önce görülmemiş" bir bombardıman ve ek gümrük vergileri uygulanacağını söyledi…

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İran'a saldırmakla tehdit etti. Trump, İran'ı nükleer program konusunda ABD ile bir anlaşmaya varmaması halinde tehdit ederek, "Eğer bir anlaşma yapmazlarsa bombalama olacak" dedi.

İKİNCİL GÜMRÜK VERGİLERİ UYARISI

Trump, "Anlaşma yapılmazsa, dört yıl önce yaptığım gibi onlara tekrar ikincil gümrük vergileri uygulama seçeneğim var" ifadelerini kullandı. Trump, yalnızca İran değil, Rusya gibi ülkelere de ikincil gümrük vergileri uygulanabileceği uyarısında bulundu. Trump, geçtiğimiz hafta Venezuela’dan petrol ithal eden şirketlere yönelik yaptırımlar içeren bir kararnameye imza atmıştı.

TAHRAN'DAN KAPALI YANIT

İran, Trump'ın Umman aracılığıyla gönderdiği ve Tahran'ı yeni bir nükleer anlaşmaya davet eden mektubuna yanıt vermiş, "maksimum baskı" kampanyası ve askeri tehditler altında doğrudan müzakerelere girmeyeceğini net bir şekilde ifade etmişti.