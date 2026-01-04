Menü Kapat
Trump’tan Çin bağlantılı satın almaya veto

Ocak 04, 2026 16:05
Trump’tan Çin bağlantılı satın almaya veto

ABD Başkanı Donald Trump, Çin bağlantıları bulunduğu gerekçesiyle stratejik savunma varlıklarının satışını ulusal güvenlik nedeniyle durdurdu. Karar, ABD-Çin teknoloji geriliminde tansiyonu yeniden yükseltti.

Trump’tan Çin bağlantılı satın almaya veto

ABD Başkanı Donald Trump, Çin bağlantılı bir şirketin Amerikan savunma sanayisine ait kritik varlıkları satın almasını ulusal güvenlik gerekçesiyle engelledi. Beyaz Saray’dan yayımlanan kararla birlikte, söz konusu anlaşmanın iptal edilmesi istendi ve şirketin elindeki varlıkları devretmesi için 180 günlük süre tanındı.

Trump’tan Çin bağlantılı satın almaya veto

TEKNOLOJİ REKABETİ SERTLEŞİYOR

2025’in başından bu yana ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabeti daha da keskinleşmiş durumda. Özellikle çip üretimi, yapay zekâ ve savunma teknolojileri gibi stratejik alanlarda Washington yönetimi, Çinli şirketlerin Amerikan teknolojilerine erişimini sınırlamak için adımlar atıyor. Daha önce Huawei ve TikTok gibi şirketlere yönelik yaptırımlar bu sürecin en görünür örnekleri arasında yer almıştı.

Trump’tan Çin bağlantılı satın almaya veto

EMCORE ANLAŞMASI NEDEN DURDURULDU?

Son kararla birlikte, ABD merkezli fotonik şirketi HieFo Corp’un, New Jersey merkezli savunma ve havacılık firması Emcore’un bazı varlıklarını satın alması yasaklandı. Trump yönetimi, HieFo’nun Çinli kontrol bağlantılarına dikkat çekerek bu satışın ulusal güvenlik riski taşıdığı görüşünü benimsedi. Şirketin, Çin vatandaşı Genzao Zhang ile eski Emcore yöneticilerinden Harry Moore tarafından kurulmuş olması da kararı güçlendiren unsurlar arasında gösterildi.

Trump’tan Çin bağlantılı satın almaya veto

CFIUS’TAN “RİSK” TESPİTİ

İnceleme süreci, ABD’de yabancı yatırımları denetleyen Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) tarafından yürütüldü. Komite, anlaşmanın savunma teknolojileri açısından risk oluşturabileceği sonucuna vardı. Bu değerlendirme sonrası Beyaz Saray devreye girdi ve satışın önü kesildi.

