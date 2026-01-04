Trump’tan Çin bağlantılı satın almaya veto

TEKNOLOJİ REKABETİ SERTLEŞİYOR

2025’in başından bu yana ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabeti daha da keskinleşmiş durumda. Özellikle çip üretimi, yapay zekâ ve savunma teknolojileri gibi stratejik alanlarda Washington yönetimi, Çinli şirketlerin Amerikan teknolojilerine erişimini sınırlamak için adımlar atıyor. Daha önce Huawei ve TikTok gibi şirketlere yönelik yaptırımlar bu sürecin en görünür örnekleri arasında yer almıştı.