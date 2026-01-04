Ev alanlar servetine servet kattı! 2025’in konut yatırım şampiyonu illeri belli oldu

Kategoriler
2025 yılı konut piyasasında oldukça hareketli geçti. Senenin sona ermesiyle de net satış rakamları belli oldu. Konut fiyatlarının artış gösterdiği illerin dağılımı ise oldukça dikkat çekti. Çünkü bazı illerde ev alanlar deyim yerindeyse servetine servet kattı. Üstelik bu iller hiç de beklendiği gibi merkezi bölgelerde değil…
Ekonomik açıdan oldukça zor bir yıl olmasına rağmen 2025 gayrimenkul piyasası için oldukça canlı bir yıl oldu. Açıklanan verilere göre 2025 ocak-kasım döneminde toplamda 1 milyon 434 bin 133 konutun satışı gerçekleşti. Bu rakam ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3’lük bir artışa denk geldi.
TCMB’nin faiz indirimi konut kredilerine de yansırken, aralık ayında en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 2,49 seviyelerine geriledi. Bu tutar üzerinden yapılan hesaplamada 1 milyon TL’lik kredinin aylık taksiti 26 bin 270 TL olurken, 1 milyonluk kredinin toplam geri ödemesi ise 3 milyon 152 bin TL’ye düştü.
Bölgeden bölgeye farklılık göstermekle birlikte Türkiye genelinde daire nitelikli konutların ortalama metrekare satış fiyatı 2025 yılı Aralık ayında 36 bin 282 TL olarak gerçekleşti. Gayrimenkul değerleme konusunda uzman yapay zeka destekli Endeksa’da ortalama konut fiyatı ise 4 milyon 353 bin 840 TL olarak belirlendi. Sene boyunca ortalama metrekare satış fiyatı ise yüzde 28,10 oranında yükseldi.
2025 yılında konutların metrekare fiyatı en çok yükselen iller listesine bakıldığında ise hiç beklemedik sonuçlarla karşılaşıldı. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi şehirlerin ilk sıralarda olmasının beklendiği listede Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin ilk sıralarda olması oldukça dikkat çekti. İşte o listenin detayları…
20 NUMARA NİĞDE: 25.522 TL/m2 (%35,52)
19 NUMARA ANTALYA: 46.656 TL/m2 (%36,66)
18 NUMARA İSTANBUL: 56.631 TL/M2 (%37,29)
17 NUMARA ÇANKIRI: 28.429 TL/M2 (%37,48)
16 NUMARA KIRIKKALE: 20.845 TL/M2 (%37,79)
15 NUMARA ÇORUM: 25.797 TL/M2 (%37,91)
14 NUMARA AKSARAY: 29.435 TL/M2 (%37,99)
13 NUMARA ERZURUM: 23.522 TL/M2 (%38,28)
12 NUMARA BOLU: 35.953 TL/M2 (%38,89)
11 NUMARA ANKARA: 33.550 TL/M2 (%39,91)
10 NUMARA SİİRT: 21.979 TL/M2 (%40,00)
9 NUMARA ELAZIĞ: 22.643 TL/M2 (%40,12)
8 NUMARA IĞDIR: 26.787 TL/M2 (%41,42)
7 NUMARA BATMAN: 24.604 TL/M2 (%41,54)
6 NUMARA SAMSUN: 33.122 TL/M2 (%42,85)
5 NUMARA MUĞLA: 61.375 TL/M2 (%44,58)
4 NUMARA DİYARBAKIR: 31.533 TL/M2 (%45,59)
3 NUMARA MUŞ: 22.635 TL/M2 (%51,72)
2 NUMARA TUNCELİ: 36.240 TL/M2 (%52,24)
1 NUMARA BİNGÖL: 26.313 TL/M2 (%56,29)