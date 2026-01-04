Ev alanlar servetine servet kattı! 2025’in konut yatırım şampiyonu illeri belli oldu

Ekonomik açıdan oldukça zor bir yıl olmasına rağmen 2025 gayrimenkul piyasası için oldukça canlı bir yıl oldu. Açıklanan verilere göre 2025 ocak-kasım döneminde toplamda 1 milyon 434 bin 133 konutun satışı gerçekleşti. Bu rakam ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3’lük bir artışa denk geldi.