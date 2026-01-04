Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Ev alanlar servetine servet kattı! 2025’in konut yatırım şampiyonu illeri belli oldu

Ocak 04, 2026 15:42
1
Ev alanlar servetine servet kattı! 2025’in konut yatırım şampiyonu illeri belli oldu

2025 yılı konut piyasasında oldukça hareketli geçti. Senenin sona ermesiyle de net satış rakamları belli oldu. Konut fiyatlarının artış gösterdiği illerin dağılımı ise oldukça dikkat çekti. Çünkü bazı illerde ev alanlar deyim yerindeyse servetine servet kattı. Üstelik bu iller hiç de beklendiği gibi merkezi bölgelerde değil…

2
Ev alanlar servetine servet kattı! 2025’in konut yatırım şampiyonu illeri belli oldu

Ekonomik açıdan oldukça zor bir yıl olmasına rağmen 2025 gayrimenkul piyasası için oldukça canlı bir yıl oldu. Açıklanan verilere göre 2025 ocak-kasım döneminde toplamda 1 milyon 434 bin 133 konutun satışı gerçekleşti. Bu rakam ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3’lük bir artışa denk geldi.

3
Ev alanlar servetine servet kattı! 2025’in konut yatırım şampiyonu illeri belli oldu

TCMB’nin faiz indirimi konut kredilerine de yansırken, aralık ayında en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 2,49 seviyelerine geriledi. Bu tutar üzerinden yapılan hesaplamada 1 milyon TL’lik kredinin aylık taksiti 26 bin 270 TL olurken, 1 milyonluk kredinin toplam geri ödemesi ise 3 milyon 152 bin TL’ye düştü.

4
Ev alanlar servetine servet kattı! 2025’in konut yatırım şampiyonu illeri belli oldu

Bölgeden bölgeye farklılık göstermekle birlikte Türkiye genelinde daire nitelikli konutların ortalama metrekare satış fiyatı 2025 yılı Aralık ayında 36 bin 282 TL olarak gerçekleşti. Gayrimenkul değerleme konusunda uzman yapay zeka destekli Endeksa’da ortalama konut fiyatı ise 4 milyon 353 bin 840 TL olarak belirlendi. Sene boyunca ortalama metrekare satış fiyatı ise yüzde 28,10 oranında yükseldi.

5
Ev alanlar servetine servet kattı! 2025’in konut yatırım şampiyonu illeri belli oldu

2025 yılında konutların metrekare fiyatı en çok yükselen iller listesine bakıldığında ise hiç beklemedik sonuçlarla karşılaşıldı. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi şehirlerin ilk sıralarda olmasının beklendiği listede Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin ilk sıralarda olması oldukça dikkat çekti. İşte o listenin detayları…

6
Ev alanlar servetine servet kattı! 2025’in konut yatırım şampiyonu illeri belli oldu

2025’İN KONUT YATIRIM ŞAMPİYONU İLLERİ

20 NUMARA NİĞDE: 25.522 TL/m2 (%35,52)

7
Ev alanlar servetine servet kattı! 2025’in konut yatırım şampiyonu illeri belli oldu

19 NUMARA ANTALYA: 46.656 TL/m2 (%36,66)

8
Ev alanlar servetine servet kattı! 2025’in konut yatırım şampiyonu illeri belli oldu

18 NUMARA İSTANBUL: 56.631 TL/M2 (%37,29)

9
Ev alanlar servetine servet kattı! 2025’in konut yatırım şampiyonu illeri belli oldu

17 NUMARA ÇANKIRI: 28.429 TL/M2 (%37,48)

10
Ev alanlar servetine servet kattı! 2025’in konut yatırım şampiyonu illeri belli oldu

16 NUMARA KIRIKKALE: 20.845 TL/M2 (%37,79)

11
Ev alanlar servetine servet kattı! 2025’in konut yatırım şampiyonu illeri belli oldu

15 NUMARA ÇORUM: 25.797 TL/M2 (%37,91)

12
Ev alanlar servetine servet kattı! 2025’in konut yatırım şampiyonu illeri belli oldu

14 NUMARA AKSARAY: 29.435 TL/M2 (%37,99)

13
Ev alanlar servetine servet kattı! 2025’in konut yatırım şampiyonu illeri belli oldu

13 NUMARA ERZURUM: 23.522 TL/M2 (%38,28)

14
Ev alanlar servetine servet kattı! 2025’in konut yatırım şampiyonu illeri belli oldu

12 NUMARA BOLU: 35.953 TL/M2 (%38,89)

15
Ev alanlar servetine servet kattı! 2025’in konut yatırım şampiyonu illeri belli oldu

11 NUMARA ANKARA: 33.550 TL/M2 (%39,91)

16
Ev alanlar servetine servet kattı! 2025’in konut yatırım şampiyonu illeri belli oldu

10 NUMARA SİİRT: 21.979 TL/M2 (%40,00)

17
Ev alanlar servetine servet kattı! 2025’in konut yatırım şampiyonu illeri belli oldu

9 NUMARA ELAZIĞ: 22.643 TL/M2 (%40,12)

18
Ev alanlar servetine servet kattı! 2025’in konut yatırım şampiyonu illeri belli oldu

8 NUMARA IĞDIR: 26.787 TL/M2 (%41,42)

19
Ev alanlar servetine servet kattı! 2025’in konut yatırım şampiyonu illeri belli oldu

7 NUMARA BATMAN: 24.604 TL/M2 (%41,54)

20
Ev alanlar servetine servet kattı! 2025’in konut yatırım şampiyonu illeri belli oldu

6 NUMARA SAMSUN: 33.122 TL/M2 (%42,85)

21
Ev alanlar servetine servet kattı! 2025’in konut yatırım şampiyonu illeri belli oldu

5 NUMARA MUĞLA: 61.375 TL/M2 (%44,58)

22
Ev alanlar servetine servet kattı! 2025’in konut yatırım şampiyonu illeri belli oldu

4 NUMARA DİYARBAKIR: 31.533 TL/M2 (%45,59)

23
Ev alanlar servetine servet kattı! 2025’in konut yatırım şampiyonu illeri belli oldu

3 NUMARA MUŞ: 22.635 TL/M2 (%51,72)

24
Ev alanlar servetine servet kattı! 2025’in konut yatırım şampiyonu illeri belli oldu

2 NUMARA TUNCELİ: 36.240 TL/M2 (%52,24)

25
Ev alanlar servetine servet kattı! 2025’in konut yatırım şampiyonu illeri belli oldu

1 NUMARA BİNGÖL: 26.313 TL/M2 (%56,29)

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.