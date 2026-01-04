Menü Kapat
Fenerbahçe'de beklenen haberi Murat Salar verdi! İşte Bankalar Birliği'nden çıkış tarihi

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, kulübün ocak ayında Bankalar Birliği’nden çıkacağını ve projelerle birlikte Fenerbahçe’ye uzun vadeli ek gelirler kazandırdıklarını belirtti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de beklenen haberi Murat Salar verdi! İşte Bankalar Birliği'nden çıkış tarihi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.01.2026
15:44
|
GÜNCELLEME:
04.01.2026
15:46

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, bu ay içerisinde Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını açıkladı.

Salar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hedefimiz nettir. Sportif başarının yanı sıra finansal özgürlük, sürdürülebilir yapı ve kalıcı giderler. Ocak 2026'da Bankalar Birliğinden çıkıyoruz. Ataşehir ve Kayışdağı projeleriyle Fenerbahçemizin yarınlarını güvence altına alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sponsorluk gelirlerinin sürdürülebilir şekilde artırılacağını vurgulayan Salar, şunları kaydetti:

"Yeni projelerle kulübümüze uzun vadeli ek gelirler kazandırıyoruz. Tüm detaylar ocak ayı sonunda Yüksek Divan Kurulunda başkanımız Sayın Sadettin Saran ve yönetimi tarafından camiamızla tam şeffaflıkta paylaşılacaktır. Bu vesileyle bir kez daha yeni yılınızı kutluyorum. 2026 yılının, ülkemiz, insanlık ve Fenerbahçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

ETİKETLER
#Spor
